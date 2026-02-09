https://crimea.ria.ru/20260209/19-letniy-voditel-nasmert-sbil-peshekhoda-na-trasse-pod-sevastopolem-1153076067.html
19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем
19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем
На трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. На трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Как уточнили в ведомстве, смертельное ДТП произошло в вечернее время на автодороге "Подъезд к поселку Кача".Водитель направлен на медицинское освидетельствование с целью установления наличия или отсутствия алкогольного опьянения, добавили в полиции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Крыму Анатолий Борисенко сообщал, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в судеВ Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмыВ Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет
