19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем - РИА Новости Крым, 09.02.2026
19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем
19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем - РИА Новости Крым, 09.02.2026
19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем
На трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. На трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Как уточнили в ведомстве, смертельное ДТП произошло в вечернее время на автодороге "Подъезд к поселку Кача".Водитель направлен на медицинское освидетельствование с целью установления наличия или отсутствия алкогольного опьянения, добавили в полиции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Крыму Анатолий Борисенко сообщал, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека.
19-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем

На трассе под Севастополем 19-летний водитель насмерть сбил 36-летнего пешехода

21:57 09.02.2026 (обновлено: 22:12 09.02.2026)
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. На трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Как уточнили в ведомстве, смертельное ДТП произошло в вечернее время на автодороге "Подъезд к поселку Кача".
"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи", – сообщили правоохранители.
Водитель направлен на медицинское освидетельствование с целью установления наличия или отсутствия алкогольного опьянения, добавили в полиции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Крыму Анатолий Борисенко сообщал, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека.
