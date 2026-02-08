Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о введении новых санкций против России - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Зеленский заявил о введении новых санкций против России
Зеленский заявил о введении новых санкций против России - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Зеленский заявил о введении новых санкций против России
Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для... РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для высокоточного вооружения.Также, по словам Зеленского, санкции введены против структур, якобы связанных с криптовалютами. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза, утверждает он.На сайте Зеленского были опубликованы документы со списком лиц и компаний, попавших под санкции. Среди них 66 физических лиц и 60 компаний из РФ, Китая, Киргизии, Грузии, Панамы и других стран.Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Зеленский заявил о введении новых санкций против России

Зеленский заявил о введении новых санкций против России

12:48 08.02.2026
 
© AP Photo Pascal Bastien Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для высокоточного вооружения.
"Против таких компаний - поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов - мы вводим новые санкции... Вторым указом вводятся санкции против российского финансового сектора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Также, по словам Зеленского, санкции введены против структур, якобы связанных с криптовалютами. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза, утверждает он.
На сайте Зеленского были опубликованы документы со списком лиц и компаний, попавших под санкции. Среди них 66 физических лиц и 60 компаний из РФ, Китая, Киргизии, Грузии, Панамы и других стран.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
