https://crimea.ria.ru/20260208/zelenskiy-zayavil-o-vvedenii-novykh-sanktsiy-protiv-rossii-1153036790.html

Зеленский заявил о введении новых санкций против России

Зеленский заявил о введении новых санкций против России - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Зеленский заявил о введении новых санкций против России

Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для... РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T12:48

2026-02-08T12:48

2026-02-08T12:48

владимир зеленский

санкции

санкции против россии

украина

новости

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148208711_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_79a62d66e2a8227e138da8bf0be58516.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для высокоточного вооружения.Также, по словам Зеленского, санкции введены против структур, якобы связанных с криптовалютами. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза, утверждает он.На сайте Зеленского были опубликованы документы со списком лиц и компаний, попавших под санкции. Среди них 66 физических лиц и 60 компаний из РФ, Китая, Киргизии, Грузии, Панамы и других стран.Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, санкции, санкции против россии, украина, новости, политика, россия