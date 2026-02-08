https://crimea.ria.ru/20260208/zelenskiy-zayavil-o-vvedenii-novykh-sanktsiy-protiv-rossii-1153036790.html
Зеленский заявил о введении новых санкций против России
Зеленский заявил о введении новых санкций против России - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Зеленский заявил о введении новых санкций против России
Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для... РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T12:48
2026-02-08T12:48
2026-02-08T12:48
владимир зеленский
санкции
санкции против россии
украина
новости
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148208711_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_79a62d66e2a8227e138da8bf0be58516.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для высокоточного вооружения.Также, по словам Зеленского, санкции введены против структур, якобы связанных с криптовалютами. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза, утверждает он.На сайте Зеленского были опубликованы документы со списком лиц и компаний, попавших под санкции. Среди них 66 физических лиц и 60 компаний из РФ, Китая, Киргизии, Грузии, Панамы и других стран.Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148208711_76:77:884:683_1920x0_80_0_0_05c4f3e0ef259425fc4ff0a1a130e02c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, санкции, санкции против россии, украина, новости, политика, россия
Зеленский заявил о введении новых санкций против России
Зеленский заявил о введении новых санкций против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для высокоточного вооружения.
"Против таких компаний - поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов - мы вводим новые санкции... Вторым указом вводятся санкции против российского финансового сектора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Также, по словам Зеленского, санкции введены против структур, якобы связанных с криптовалютами. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза, утверждает он.
На сайте Зеленского были опубликованы документы со списком лиц и компаний, попавших под санкции. Среди них 66 физических лиц и 60 компаний из РФ, Китая, Киргизии, Грузии, Панамы и других стран.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.