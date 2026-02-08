https://crimea.ria.ru/20260208/zaderzhan-strelyavshiy-v-generala-minoborony-v-moskve-1153026070.html
Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве
Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве
Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева в Москве задержан, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T09:47
2026-02-08T09:47
2026-02-08T09:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева в Москве задержан, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известноВ Москве совершено покушение на генерала МинобороныПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
09:47 08.02.2026 (обновлено: 09:51 08.02.2026)