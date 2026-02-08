Рейтинг@Mail.ru
Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве
Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве
Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева в Москве задержан, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева в Москве задержан, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.
Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве

Задержан исполнитель покушения в генерала Минобороны в Москве

09:47 08.02.2026 (обновлено: 09:51 08.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева в Москве задержан, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

"Непосредственным исполнителем был гражданин России, его задержали при содействии партнеров из ОАЭ и передали России. Пособниками были россияне, мужчина и женщина. Мужчину задержали в Москве, женщина выехала на Украину. Розыск организаторов покушения продолжается", - говорится в сообщении.

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.
