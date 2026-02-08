https://crimea.ria.ru/20260208/zaderzhan-strelyavshiy-v-generala-minoborony-v-moskve-1153026070.html

Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве

Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве

Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева в Москве задержан, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T09:47

2026-02-08T09:47

2026-02-08T09:51

новости

покушение

москва

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5872f85c5a4557e177b321f9e3cc79c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева в Москве задержан, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известноВ Москве совершено покушение на генерала МинобороныПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки

https://crimea.ria.ru/20260206/pokushenie-na-generala-alekseeva-natseleno-na-sryv-peregovorov--lavrov-1153003961.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, покушение, москва, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)