Вена не приглашает представителей РФ на мероприятия по Второй мировой

2026-02-08T09:39
2026-02-08T09:39
мария захарова
вторая мировая война
история
австрия
политика
россия
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Вена публично воздерживается от приглашения официальных представителей РФ на памятные мероприятия по Второй мировой войне, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Говоря о сохранении памяти погибших советских военнопленных в Маутхаузене, она указала, что "20 июня 1947 года советские власти передали бывший концлагерь "Маутхаузен" Австрии с ясно выраженным пожеланием – создать там мемориал"."В итоге, возникший мемориальный комплекс стал одним из центральных мест сохранения памяти о жертвах национал-социализма, просветительско-образовательным центром, прежде всего, для молодежи", - сказала она.Захарова рассказала, что "на его территории зримо возвышается центральный монумент советским жертвам концлагеря, там же расположен пронзительный памятник Герою Советского Союза, генералу Дмитрию Карбышеву"."Мы тесно взаимодействуем с Фондом Александра Печерского и Форумом общественности "Сочинский диалог", - напомнила она. По словам Захаровой, "усилиями этих общественных организаций был снят и в 2025 году презентован в Москве документальный фильм о восстании советских военнопленных "Маутхаузена" "Охота на зайцев"".Согласно Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года, напомнила она, "ответственность за уход за российскими/советскими мемориалами и захоронениями времен Первой и Второй мировых войн – всего их более 230 – лежит на австрийских властях"."Можем отметить, что Австрия исправно выполняет взятые на себя обязательства. Воинские захоронения и памятники поддерживаются в достойном виде", - добавила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
австрия
россия
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
мария захарова, вторая мировая война, история, австрия, политика, россия, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Вена не приглашает представителей РФ на мероприятия по Второй мировой

Вена не приглашает представителей РФ на мероприятия по Второй мировой войне - Захарова

09:39 08.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Вена публично воздерживается от приглашения официальных представителей РФ на памятные мероприятия по Второй мировой войне, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 2022 года австрийские власти подчеркнуто и публично воздерживаются от приглашения официальных российских представителей, в том числе наших дипломатов в Австрии, на памятные мероприятия", - сказала она.
Говоря о сохранении памяти погибших советских военнопленных в Маутхаузене, она указала, что "20 июня 1947 года советские власти передали бывший концлагерь "Маутхаузен" Австрии с ясно выраженным пожеланием – создать там мемориал".
"В итоге, возникший мемориальный комплекс стал одним из центральных мест сохранения памяти о жертвах национал-социализма, просветительско-образовательным центром, прежде всего, для молодежи", - сказала она.
Захарова рассказала, что "на его территории зримо возвышается центральный монумент советским жертвам концлагеря, там же расположен пронзительный памятник Герою Советского Союза, генералу Дмитрию Карбышеву".
"Для российской стороны работа по "Маутхаузену" – один из императивов историко-мемориальной работы", - добавила она.
"Мы тесно взаимодействуем с Фондом Александра Печерского и Форумом общественности "Сочинский диалог", - напомнила она. По словам Захаровой, "усилиями этих общественных организаций был снят и в 2025 году презентован в Москве документальный фильм о восстании советских военнопленных "Маутхаузена" "Охота на зайцев"".
Согласно Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года, напомнила она, "ответственность за уход за российскими/советскими мемориалами и захоронениями времен Первой и Второй мировых войн – всего их более 230 – лежит на австрийских властях".
"Можем отметить, что Австрия исправно выполняет взятые на себя обязательства. Воинские захоронения и памятники поддерживаются в достойном виде", - добавила она.
Мария ЗахароваВторая мировая войнаИсторияАвстрияПолитикаРоссияНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
