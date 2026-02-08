https://crimea.ria.ru/20260208/vena-ne-priglashaet-predstaviteley-rf-na-meropriyatiya-po-vtoroy-mirovoy-1153034665.html

Вена не приглашает представителей РФ на мероприятия по Второй мировой

Вена не приглашает представителей РФ на мероприятия по Второй мировой

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Вена публично воздерживается от приглашения официальных представителей РФ на памятные мероприятия по Второй мировой войне, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Говоря о сохранении памяти погибших советских военнопленных в Маутхаузене, она указала, что "20 июня 1947 года советские власти передали бывший концлагерь "Маутхаузен" Австрии с ясно выраженным пожеланием – создать там мемориал"."В итоге, возникший мемориальный комплекс стал одним из центральных мест сохранения памяти о жертвах национал-социализма, просветительско-образовательным центром, прежде всего, для молодежи", - сказала она.Захарова рассказала, что "на его территории зримо возвышается центральный монумент советским жертвам концлагеря, там же расположен пронзительный памятник Герою Советского Союза, генералу Дмитрию Карбышеву"."Мы тесно взаимодействуем с Фондом Александра Печерского и Форумом общественности "Сочинский диалог", - напомнила она. По словам Захаровой, "усилиями этих общественных организаций был снят и в 2025 году презентован в Москве документальный фильм о восстании советских военнопленных "Маутхаузена" "Охота на зайцев"".Согласно Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года, напомнила она, "ответственность за уход за российскими/советскими мемориалами и захоронениями времен Первой и Второй мировых войн – всего их более 230 – лежит на австрийских властях"."Можем отметить, что Австрия исправно выполняет взятые на себя обязательства. Воинские захоронения и памятники поддерживаются в достойном виде", - добавила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

