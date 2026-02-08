https://crimea.ria.ru/20260208/v-sevastopole-zakryli-reyd-1153035331.html

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт. РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T10:55

2026-02-08T10:55

2026-02-08T11:02

севастополь

новости севастополя

морской транспорт

крым

новости крыма

северная сторона

паромы и катера в севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.Причина остановки движения не сообщается.В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

2026

Новости

