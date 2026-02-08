Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260208/v-sevastopole-zakryli-reyd-1153035331.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T10:55
2026-02-08T11:02
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
крым
новости крыма
северная сторона
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_1b585634f7dc4a409e96e0f14bc57b36.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.Причина остановки движения не сообщается.В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2b148f5e33ea33e9a0a40e625c8c8618.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, крым, новости крыма, северная сторона, паромы и катера в севастополе
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд

10:55 08.02.2026 (обновлено: 11:02 08.02.2026)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорт.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Причина остановки движения не сообщается.
В связи с закрытием рейда организовали работу автобусов на компенсационном маршруте. Они будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМорской транспортКрымНовости КрымаСеверная сторонаПаромы и катера в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:34Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности
13:11На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса
13:01Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе
12:48Зеленский заявил о введении новых санкций против России
12:34Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской
12:30Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено
12:12Удары по Украине: в Одессе сгорело промышленное предприятие
11:44В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
11:14Покушение на генерала Алексеева: что известно 1:32
10:55В Севастополе закрыли рейд
10:28В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развития
09:47Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве
09:39Вена не приглашает представителей РФ на мероприятия по Второй мировой
09:12Тыква и батат: в Роспотребнадзоре озвучили полезное меню на февраль
09:03Приемный сын Сырского рассказал об общении с отцом
08:55У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
08:51Какие проекты подготовил Крымский ТЮЗ для подростков в 2026 году
08:12Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой
07:37Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектора
07:27Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО
Лента новостейМолния