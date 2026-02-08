Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в воскресенье похолодает - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Крыму в воскресенье похолодает
В Крыму в воскресенье похолодает - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Крыму в воскресенье похолодает
В воскресенье в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, и похолодание. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, и похолодание. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +4...6.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...6.В Ялте и Алуште ожидаются дожди. Ночью температура воздуха составит +1...6, днем потеплеет до +13. Холоднее всего будет в Евпатории – ночью 0...+2, днем до +4 градусов, дожди. В Судаке и Феодосии немного теплее: ночью до +2, днем до 8 градусов тепла, дождь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму в воскресенье похолодает

В Крыму в воскресенье ожидаются дожди с мокрым снегом и похолодание

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, и похолодание. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью пройдет дождь, мокрый снег, в отдельных районах ожидается туман, гололед, гололедица. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4; на ЮБК до +6, днем +2…7", - отметили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +4...6.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...6.
В Ялте и Алуште ожидаются дожди. Ночью температура воздуха составит +1...6, днем потеплеет до +13. Холоднее всего будет в Евпатории – ночью 0...+2, днем до +4 градусов, дожди. В Судаке и Феодосии немного теплее: ночью до +2, днем до 8 градусов тепла, дождь.
