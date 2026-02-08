https://crimea.ria.ru/20260208/v-krymu-utverzhdena-gosprogramma-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiya-1153035049.html

В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развития

В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развития

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развития республики на 2026–2030 годы. А молодые исследователи получают гранты на свои научные изыскания. Так, с 2015 года студенты крымских вузов получили гранты на 17 миллионов рублей. Об этом в своих поздравлениях ко Дню российской науки сообщили власти региона."Правительство республики утвердило госпрограмму научно-технологического развития нашего региона на 2026–2030 годы. Она определяет ряд приоритетных направлений работы – от машиностроения и судостроения до сельского хозяйства, медицины и экологии. Документ предусматривает государственную поддержку внедрения научных исследований и разработок в различных отраслях, а также увеличение затрат на эти цели", - написал он в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Также он напомнил, что в Крыму давние и богатые научные традиции, в его историю вплетены имена многих великих ученых. Так, здесь работал и Христиан Стевен, которого современники называли "Нестором ботаников", и основатель учения о ноосфере Владимир Вернадский. Александр Кесслер стал создателем первой метеорологической станции на полуострове, Глеб Бонч-Осмоловский назван первооткрывателем стоянок древнего человека на крымской земле."Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвящает жизнь научному поиску, вносит свой вклад в развитие и прогресс, желаю новых открытий, смелых проектов и всего самого доброго", - добавил он.Госсовета РК Владимир Константинов, в свою очередь, сообщил, что с 2015 года студенты крымских вузов получили гранты на 17 миллионов рублей. Кроме того, за этот период молодым ученым присуждено 120 премий на 4,7 миллиона рублей.При этом он напомнил, что Крым давно стал одним из важных центров отечественной науки. Из общего количества крымских исследователей более 41% — люди до 39 лет. Открытия, сделанные крымскими учеными, востребованы не только в России, но и за рубежом."Крымские ученые вовлечены в научную деятельность во многих приоритетных для республики отраслях. Это — сельское хозяйство, промышленность и роботизация, туризм и экология, медицина. Масштабные исследования ведутся в области археологии, что способствует сохранению уникального историко-культурного наследия полуострова", - написал он в Telegram.8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму планируют создать фонд поддержки молодых ученых. От великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка разработала уникальный крем из черного тминаВ Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый кремУченые научились "отключать" гены рака

