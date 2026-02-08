Рейтинг@Mail.ru
В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
Ребенок и двое взрослых пострадали в результате падения машины в обрыв со скалы на склоне Долгоруковской яйлы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T11:44
2026-02-08T11:44
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
горы
горы крыма
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Ребенок и двое взрослых пострадали в результате падения машины в обрыв со скалы на склоне Долгоруковской яйлы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма."В районе села Ивановка автомобиль "УАЗ" упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы, глубина падения около 200 метров. В автомобиле находились двое взрослых и один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, очевидцы обнаружили в районе происшествия ребенка и передали его сотрудникам "скорой". Затем спасатели вместе с медработниками искали других пострадавших. Поиски от вершины горы Коль-Баир до кромки яйлы проходили в сложных метеоусловиях – темное время суток, видимость в тумане около 10 метров. Отсутствовала навигация и связь. Спустя час поисков автомобиль был обнаружен в районе скальных обрывов северного склона горы Чалбаш."Около автомобиля было обнаружено двое пострадавших (мужчина и женщина) с травмами разной степени тяжести. Спасатели и медики оказали им первую помощь: иммобилизация с применением вакуумного матраса и шин, наложение повязок для остановки кровотечения", - говорится в сообщении.Пострадавших передали сотрудникам "скорой помощи" для дальнейшей госпитализации.Ранее сообщалось, что в Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина провалился в пещеру в горах КрымаВ Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-ЙориВ Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве
крым
горы
В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых

В Крыму "УАЗ" упал со скалы на Долгоруковской яйле - пострадал ребенок и двое взрослых

11:44 08.02.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа Долгоруковской яйле машина упала в 200-метровый обрыв
На Долгоруковской яйле машина упала в 200-метровый обрыв
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Ребенок и двое взрослых пострадали в результате падения машины в обрыв со скалы на склоне Долгоруковской яйлы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"В районе села Ивановка автомобиль "УАЗ" упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы, глубина падения около 200 метров. В автомобиле находились двое взрослых и один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, очевидцы обнаружили в районе происшествия ребенка и передали его сотрудникам "скорой". Затем спасатели вместе с медработниками искали других пострадавших. Поиски от вершины горы Коль-Баир до кромки яйлы проходили в сложных метеоусловиях – темное время суток, видимость в тумане около 10 метров. Отсутствовала навигация и связь. Спустя час поисков автомобиль был обнаружен в районе скальных обрывов северного склона горы Чалбаш.
"Около автомобиля было обнаружено двое пострадавших (мужчина и женщина) с травмами разной степени тяжести. Спасатели и медики оказали им первую помощь: иммобилизация с применением вакуумного матраса и шин, наложение повязок для остановки кровотечения", - говорится в сообщении.
Пострадавших передали сотрудникам "скорой помощи" для дальнейшей госпитализации.
Ранее сообщалось, что в Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.
