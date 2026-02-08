https://crimea.ria.ru/20260208/v-krymu-mashina-upala-so-skaly---postradal-rebenok-i-dvoe-vzroslykh-1153036103.html
В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
Ребенок и двое взрослых пострадали в результате падения машины в обрыв со скалы на склоне Долгоруковской яйлы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T11:44
2026-02-08T11:44
2026-02-08T11:44
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
горы
горы крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153035883_0:263:960:803_1920x0_80_0_0_647859977ca44d21662ecdf10afb7e63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Ребенок и двое взрослых пострадали в результате падения машины в обрыв со скалы на склоне Долгоруковской яйлы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма."В районе села Ивановка автомобиль "УАЗ" упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы, глубина падения около 200 метров. В автомобиле находились двое взрослых и один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, очевидцы обнаружили в районе происшествия ребенка и передали его сотрудникам "скорой". Затем спасатели вместе с медработниками искали других пострадавших. Поиски от вершины горы Коль-Баир до кромки яйлы проходили в сложных метеоусловиях – темное время суток, видимость в тумане около 10 метров. Отсутствовала навигация и связь. Спустя час поисков автомобиль был обнаружен в районе скальных обрывов северного склона горы Чалбаш."Около автомобиля было обнаружено двое пострадавших (мужчина и женщина) с травмами разной степени тяжести. Спасатели и медики оказали им первую помощь: иммобилизация с применением вакуумного матраса и шин, наложение повязок для остановки кровотечения", - говорится в сообщении.Пострадавших передали сотрудникам "скорой помощи" для дальнейшей госпитализации.Ранее сообщалось, что в Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина провалился в пещеру в горах КрымаВ Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-ЙориВ Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве
крым
горы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153035883_0:173:960:893_1920x0_80_0_0_e1a93e91bc14a49df635814624143fc5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, горы, горы крыма, новости крыма
В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
В Крыму "УАЗ" упал со скалы на Долгоруковской яйле - пострадал ребенок и двое взрослых
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Ребенок и двое взрослых пострадали в результате падения машины в обрыв со скалы на склоне Долгоруковской яйлы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"В районе села Ивановка автомобиль "УАЗ" упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы, глубина падения около 200 метров. В автомобиле находились двое взрослых и один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, очевидцы обнаружили в районе происшествия ребенка и передали его сотрудникам "скорой". Затем спасатели вместе с медработниками искали других пострадавших. Поиски от вершины горы Коль-Баир до кромки яйлы проходили в сложных метеоусловиях – темное время суток, видимость в тумане около 10 метров. Отсутствовала навигация и связь. Спустя час поисков автомобиль был обнаружен в районе скальных обрывов северного склона горы Чалбаш.
"Около автомобиля было обнаружено двое пострадавших (мужчина и женщина) с травмами разной степени тяжести. Спасатели и медики оказали им первую помощь: иммобилизация с применением вакуумного матраса и шин, наложение повязок для остановки кровотечения", - говорится в сообщении.
Пострадавших передали сотрудникам "скорой помощи" для дальнейшей госпитализации.
Ранее сообщалось
, что в Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: