В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых

Ребенок и двое взрослых пострадали в результате падения машины в обрыв со скалы на склоне Долгоруковской яйлы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Ребенок и двое взрослых пострадали в результате падения машины в обрыв со скалы на склоне Долгоруковской яйлы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма."В районе села Ивановка автомобиль "УАЗ" упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы, глубина падения около 200 метров. В автомобиле находились двое взрослых и один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, очевидцы обнаружили в районе происшествия ребенка и передали его сотрудникам "скорой". Затем спасатели вместе с медработниками искали других пострадавших. Поиски от вершины горы Коль-Баир до кромки яйлы проходили в сложных метеоусловиях – темное время суток, видимость в тумане около 10 метров. Отсутствовала навигация и связь. Спустя час поисков автомобиль был обнаружен в районе скальных обрывов северного склона горы Чалбаш."Около автомобиля было обнаружено двое пострадавших (мужчина и женщина) с травмами разной степени тяжести. Спасатели и медики оказали им первую помощь: иммобилизация с применением вакуумного матраса и шин, наложение повязок для остановки кровотечения", - говорится в сообщении.Пострадавших передали сотрудникам "скорой помощи" для дальнейшей госпитализации.Ранее сообщалось, что в Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.

