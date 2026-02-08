https://crimea.ria.ru/20260208/udary-po-ukraine-v-odesse-sgorelo-promyshlennoe-predpriyatie-1153036317.html

Удары по Украине: в Одессе сгорело промышленное предприятие

Удары по Украине: в Одессе сгорело промышленное предприятие

Взрывы прогремели в Одессе, где повреждено промышленное предприятие, а также в Запорожской, Херсонской и Львовской областях Украины. Об этом сообщили главы... РИА Новости Крым, 08.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одессе, где повреждено промышленное предприятие, а также в Запорожской, Херсонской и Львовской областях Украины. Об этом сообщили главы подконтрольных Киеву военных администраций.Так, по информации подконтрольный Киеву главы одесской военной администрации Олега Кипера, в результате серии ударов было повреждено промышленное предприятие. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется.Также громко было в Запорожской области, об этом рапортовал руководитель местной военно-гражданской администрации Олег Федоров. По его информации, поступило 67 сообщений о различных повреждениях, в том числе, и объектов инфраструктуры.О взрывах в регионе сообщал и глава военно-гражданской администрации Львова Максим Козицкий.В подконтрольной Киеву части Херсонской области также было громко минувшей ночью. Об этом в своем Telegram-канале написал глава местной администрации Александр Прокудин.По его информации, громко было в двадцати четырех населенных пунктах региона, а также в Херсоне. Известно о повреждении объектов критической инфраструктуры, складов и газопровода.Кроме того, о взрывах и ударах в Днепропетровской области сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Александр Ганжа.Накануне сообщалось, что энергосистема на Украине работает с максимальными ограничениями. В стране повреждены две ТЭС и ключевые высоковольтные подстанции, остановлена генерация атомных станций.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетикиУличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомовНа Украине отключили генерацию всех АЭС

