У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Обратная сторона Солнца в данный момент недоступна для наблюдений, потому что постоянно удерживать там спутник было бы слишком сложно, а два спутника, которые вращаются вокруг Солнца, сейчас находятся на стороне Земли, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.В 2026 году на Солнце было зафиксировано несколько вспышек максимального класса Х, они произошли 18 января, 1, 2, 3 и 4 февраля. Кроме того, 8, 12 и 24 января, а также 6 февраля на обратной стороне Солнца произошли очень сильные взрывы, их, как полагают ученые, тоже можно было бы отнести к классу Х."То, что происходит там, прямым наблюдениям недоступно", - сказал Богачев.По его словам, с обратной стороны Солнца невозможны стационарные орбиты, в которых космический аппарат мог бы находиться длительное время. Одна из точек либрации (таких точек в системе Солнце-Земля, где объект уравновешивается гравитацией двух небесных тел), L3, находится на противоположной стороне орбиты Земли. Однако с ней невозможна радиосвязь без ретранслятора.В связи с этим с обратной стороны Солнце можно наблюдать лишь эпизодически с помощью аппаратов, которые обращаются вокруг звезды и время от времени оказываются там. Как рассказал Богачев, раньше у человечества было три таких спутника – Solar Orbiter, STEREO-A и STEREO-B, но последний вышел из строя. Оставшиеся два вращаются вокруг Солнца, но сейчас оба находятся на земной стороне.Учёный уточнил, что крупные вспышки на обратной стороне звезды тем не менее видны, когда плазма от них разлетается так высоко, что становится видна из-за края Солнца. Точно измерить балл таких вспышек при этом невозможно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштабаТри дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные буриСолнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна

