Тыква и батат: в Роспотребнадзоре озвучили полезное меню на февраль
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В феврале надо употреблять больше говяжьей печени, яиц, рыбы, моркови, тыквы и других продуктов, богатых витаминами А, В, Е и Д. Такие рекомендации россиянам опубликовал Роспотребнадзор.Витамин А необходим для поддержания иммунитета, а также для здоровья кожи, остроты зрения, нормального состояния роговицы и слизистых оболочек, пояснили в ведомстве:Витамины группы В участвуют в метаболических процессах и образовании энергии. Для получения этой группы витаминов следует включать в рацион нежирное мясо, печень, рыбу, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, рис, яйца, гранат.Чем больше полезных продуктов питания войдет в рацион февраля, тем сильнее будет иммунитет, подчеркнули в ведомстве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В феврале надо употреблять больше говяжьей печени, яиц, рыбы, моркови, тыквы и других продуктов, богатых витаминами А, В, Е и Д. Такие рекомендации россиянам опубликовал Роспотребнадзор.
"Февраль – непростой месяц для нашего организма ввиду перепада температур и дефицита солнечного света. И сейчас для поддержания сил важно правильно питаться", - говорится в сообщении.
Витамин А необходим для поддержания иммунитета, а также для здоровья кожи, остроты зрения, нормального состояния роговицы и слизистых оболочек, пояснили в ведомстве:
"Эти витамины содержатся в молочных продуктах, говяжьей печени, яйцах, рыбе, моркови, тыкве, шпинате, батате, томатах, сладком перце, бобовых и орехах".
Витамины группы В участвуют в метаболических процессах и образовании энергии. Для получения этой группы витаминов следует включать в рацион нежирное мясо, печень, рыбу, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, рис, яйца, гранат.
"Следует включить также продукты, богатые витаминами Е и Д, а также омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, минералами, микро- и макроэлементами, жирами, белками и углеводами", - советует пресс-служба Роспотребнадзора.
Чем больше полезных продуктов питания войдет в рацион февраля, тем сильнее будет иммунитет, подчеркнули в ведомстве.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
