https://crimea.ria.ru/20260208/tykva-i-batat-v-rospotrebnadzore-ozvuchili-poleznoe-menyu-na-fevral-1143879908.html

Тыква и батат: в Роспотребнадзоре озвучили полезное меню на февраль

Тыква и батат: в Роспотребнадзоре озвучили полезное меню на февраль - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Тыква и батат: в Роспотребнадзоре озвучили полезное меню на февраль

В феврале надо употреблять больше говяжьей печени, яиц, рыбы, моркови, тыквы и других продуктов, богатых витаминами А, В, Е и Д. Такие рекомендации россиянам... РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T09:12

2026-02-08T09:12

2026-02-08T09:12

здоровье

роспотребнадзор

красота и здоровье

совет эксперта

питание

здоровое питание

правильное питание

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119272008_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_704782d34b64d7f8b4deab23382f06a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В феврале надо употреблять больше говяжьей печени, яиц, рыбы, моркови, тыквы и других продуктов, богатых витаминами А, В, Е и Д. Такие рекомендации россиянам опубликовал Роспотребнадзор.Витамин А необходим для поддержания иммунитета, а также для здоровья кожи, остроты зрения, нормального состояния роговицы и слизистых оболочек, пояснили в ведомстве:Витамины группы В участвуют в метаболических процессах и образовании энергии. Для получения этой группы витаминов следует включать в рацион нежирное мясо, печень, рыбу, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, рис, яйца, гранат.Чем больше полезных продуктов питания войдет в рацион февраля, тем сильнее будет иммунитет, подчеркнули в ведомстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухнеТыква – кулинарный код КрымаКак оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, роспотребнадзор, красота и здоровье, совет эксперта, питание, здоровое питание, правильное питание, общество