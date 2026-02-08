Рейтинг@Mail.ru
Тыква и батат: в Роспотребнадзоре озвучили полезное меню на февраль - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Тыква и батат: в Роспотребнадзоре озвучили полезное меню на февраль
Тыква и батат: в Роспотребнадзоре озвучили полезное меню на февраль

В Роспотребнадзоре назвали необходимые "февральские" продукты в рационе человека

09:12 08.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В феврале надо употреблять больше говяжьей печени, яиц, рыбы, моркови, тыквы и других продуктов, богатых витаминами А, В, Е и Д. Такие рекомендации россиянам опубликовал Роспотребнадзор.

"Февраль – непростой месяц для нашего организма ввиду перепада температур и дефицита солнечного света. И сейчас для поддержания сил важно правильно питаться", - говорится в сообщении.

Витамин А необходим для поддержания иммунитета, а также для здоровья кожи, остроты зрения, нормального состояния роговицы и слизистых оболочек, пояснили в ведомстве:

"Эти витамины содержатся в молочных продуктах, говяжьей печени, яйцах, рыбе, моркови, тыкве, шпинате, батате, томатах, сладком перце, бобовых и орехах".

Витамины группы В участвуют в метаболических процессах и образовании энергии. Для получения этой группы витаминов следует включать в рацион нежирное мясо, печень, рыбу, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, рис, яйца, гранат.
"Следует включить также продукты, богатые витаминами Е и Д, а также омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, минералами, микро- и макроэлементами, жирами, белками и углеводами", - советует пресс-служба Роспотребнадзора.
Чем больше полезных продуктов питания войдет в рацион февраля, тем сильнее будет иммунитет, подчеркнули в ведомстве.
