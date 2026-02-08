Рейтинг@Mail.ru
Приемный сын Сырского рассказал об общении с отцом - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Приемный сын Сырского рассказал об общении с отцом
Приемный сын Сырского рассказал об общении с отцом - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Приемный сын Сырского рассказал об общении с отцом
Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей. РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей."Нет, не общаюсь. Вообще. Давно", - ответил Сырский на вопрос, сохраняет ли связь с отчимом.Приемный сын Сырского Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте &gt;&gt;Генерал-полковник, Герой Украины Александр Сырский - главнокомандующий Вооруженными силами Украины. До назначения командовал Сухопутными войсками.Осенью 2022 года — весной 2023 года Сырский командовал силами, удерживавшими Артемовск. Город был взят российской армией в мае 2023 года. В январе 2024 года украинские СМИ и политики начали сообщать о скором увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 8 февраля 2024 года Владимир Зеленский сообщил, что Сырский стал новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.Получил прозвища "Генерал-200", "Генерал-Котел" и "Мясник" от самих же боевиков ВСУ за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле", кровавую оборону Артемовска и безуспешные "мясные штурмы" в попытках захватить город "в клещи" при контрнаступлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Приемный сын Сырского рассказал об общении с отцом

Живущий в Австралии приемный сын Сырского рассказал об общении с отцом

09:03 08.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийАлександр Сырский
Александр Сырский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей.
"Нет, не общаюсь. Вообще. Давно", - ответил Сырский на вопрос, сохраняет ли связь с отчимом.
Приемный сын Сырского Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте >>
Генерал-полковник, Герой Украины Александр Сырский - главнокомандующий Вооруженными силами Украины. До назначения командовал Сухопутными войсками.
Осенью 2022 года — весной 2023 года Сырский командовал силами, удерживавшими Артемовск. Город был взят российской армией в мае 2023 года. В январе 2024 года украинские СМИ и политики начали сообщать о скором увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 8 февраля 2024 года Владимир Зеленский сообщил, что Сырский стал новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.
Получил прозвища "Генерал-200", "Генерал-Котел" и "Мясник" от самих же боевиков ВСУ за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле", кровавую оборону Артемовска и безуспешные "мясные штурмы" в попытках захватить город "в клещи" при контрнаступлении.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
9 апреля 2025, 16:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронте
 
