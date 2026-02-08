https://crimea.ria.ru/20260208/pokushenie-na-generala-alekseeva-chto-izvestno-1153035615.html

Покушение на генерала Алексеева: что известно

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта,... РИА Новости Крым, 08.02.2026

СИФМЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, заявили в пресс-службе СК РФ.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Пособнику покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и обороте оружия, с ним проводятся следственные действия, сообщила также Петренко.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известноВ Москве совершено покушение на генерала МинобороныПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки

