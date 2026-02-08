Рейтинг@Mail.ru
Покушение на генерала Алексеева: что известно - РИА Новости Крым, 08.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260208/pokushenie-na-generala-alekseeva-chto-izvestno-1153035615.html
Покушение на генерала Алексеева: что известно
Покушение на генерала Алексеева: что известно - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Покушение на генерала Алексеева: что известно
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта,... РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИФМЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, заявили в пресс-службе СК РФ.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Пособнику покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и обороте оружия, с ним проводятся следственные действия, сообщила также Петренко.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известноВ Москве совершено покушение на генерала МинобороныПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
Покушение на генерала Алексеева: что известно

Покушение на генерала Алексеева - что известно

11:14 08.02.2026 (обновлено: 11:16 08.02.2026)
 
СИФМЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, заявили в пресс-службе СК РФ.
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.

"Установлено, что исполнитель покушения прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта", - говорится в публикации СК РФ на платформе Max.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован столичным судом, следует из данных суда. В них указано, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.
Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопическая, трасологические, молекулярно-генетические, физико-химические и ряд других", - сказала она.
Пособнику покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и обороте оружия, с ним проводятся следственные действия, сообщила также Петренко.
"В кратчайшие сроки во взаимодействии с ФСБ и МВД России на территории Московского региона задержан пособник в совершении этого преступления. С ним проводятся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 317 и 222 УК РФ", - сказала она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российские спецслужбы работают по ситуации с покушением, информацию докладывают главе государства Владимиру Путину.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно
В Москве совершено покушение на генерала Минобороны
Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
