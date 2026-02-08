https://crimea.ria.ru/20260208/novosti-svo-za-sutki-unichtozheno-svyshe-tysyachi-boevikov-vsu-1153038091.html
Новости СВО: за сутки уничтожено свыше тысячи боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российская армия продолжает продавливать оборону противника и закрепляться на выгодных рубежах. За сутки спецоперации ликвидировано свыше 1105 боевиков и освобождено два населенных пункта. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, как сообщили в Минобороны России, отечественные силы ПВО сбили за сутки 27 американских реактивных снарядов HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 42 беспилотника.Подразделения группировки "Север" взяли под свой контроль село Сидоровка, а также нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Андреевка и Угроеды Сумской области.Также в Харьковской области нанесено поражение бригадам ВСУ, враг разбит возле семи населенных пунктов на Харьковщине.Потери ВСУ на этом участке фронта достигли 210 боевиков, также за сутки уничтожен бронетранспортер, 12 автомобилей и 11 складов с боеприпасами и материальными средствами.Подразделения группировки "Запад" освободили село Глушковка в Харьковской области. В окрестностях еще пяти населенных пунктах области украинским силам нанесено поражение. ВСУ потеряли свыше 150 боевиков, 12 пикапов и четыре склада боеприпасов, уточнили в Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, истощив силы боевиков киевского режима на территории ДНР - на подступах к семи населенным пунктам."ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке.Подразделения группировки войск "Центр" также встали на более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли часть своих ресурсов на территории ДНР - в районах девяти населенных пунктов, а также у одного из сел на Днепропетровщине.Потери Киева на этой линии фронта превысили 205 боевиков, также сожжены: американский броневик "MaxxPro", два пикапа и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Восток" продолжают продвигаться в глубину обороны противника, ВСУ надломлены в Днепропетровской и Запорожской областях, бои ведутся в районах десяти населенных пунктов."Противник потерял до 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - обозначили в российском Минобороны.Подразделения группировки "Днепр" разбили силы противника возле села Щербаки в Запорожской области, уничтожив до 30 боевиков, два автомобиля и склад материальных средств.Также армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине.Накануне сообщалось, что режим Зеленского за сутки в зоне проведения спецоперации лишился до 1305 боевиков по всей линии боевого соприкосновения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВОСША хотят завершить украинский конфликт до лета – ЗеленскийАрмия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российская армия продолжает продавливать оборону противника и закрепляться на выгодных рубежах. За сутки спецоперации ликвидировано свыше 1105 боевиков и освобождено два населенных пункта. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, как сообщили в Минобороны России, отечественные силы ПВО сбили за сутки 27 американских реактивных снарядов HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 42 беспилотника.
Подразделения группировки "Север" взяли под свой контроль
село Сидоровка, а также нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Андреевка и Угроеды Сумской области.
Также в Харьковской области нанесено поражение бригадам ВСУ, враг разбит возле семи населенных пунктов на Харьковщине.
Потери ВСУ на этом участке фронта достигли 210 боевиков, также за сутки уничтожен бронетранспортер, 12 автомобилей и 11 складов с боеприпасами и материальными средствами.
Подразделения группировки "Запад" освободили
село Глушковка в Харьковской области. В окрестностях еще пяти населенных пунктах области украинским силам нанесено поражение. ВСУ потеряли свыше 150 боевиков, 12 пикапов и четыре склада боеприпасов, уточнили в Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, истощив силы боевиков киевского режима на территории ДНР - на подступах к семи населенным пунктам.
"ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Центр" также встали на более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли часть своих ресурсов на территории ДНР - в районах девяти населенных пунктов, а также у одного из сел на Днепропетровщине.
Потери Киева на этой линии фронта превысили 205 боевиков, также сожжены: американский броневик "MaxxPro", два пикапа и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки "Восток" продолжают продвигаться в глубину обороны противника, ВСУ надломлены в Днепропетровской и Запорожской областях, бои ведутся в районах десяти населенных пунктов.
"Противник потерял до 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - обозначили в российском Минобороны.
Подразделения группировки "Днепр" разбили силы противника возле села Щербаки в Запорожской области, уничтожив до 30 боевиков, два автомобиля и склад материальных средств.
Также армия России нанесла удары
по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине.
Накануне сообщалось
, что режим Зеленского за сутки в зоне проведения спецоперации лишился до 1305 боевиков по всей линии боевого соприкосновения.
