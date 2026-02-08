https://crimea.ria.ru/20260208/novaya-ataka-vsu-na-krym-nad-chernym-morem-otrabotala-pvo-1153033990.html
Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО
Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T07:27
2026-02-08T07:27
2026-02-08T07:28
министерство обороны рф
новости
черное море
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
атаки всу на крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
Новости
ru-RU
Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО
22 украинских беспилотника сбиты за ночь над Россией
07:27 08.02.2026 (обновлено: 07:28 08.02.2026)