Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО
Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T07:27
2026-02-08T07:28
министерство обороны рф
новости
черное море
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
атаки всу на крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
черное море
Новости
министерство обороны рф, новости, черное море, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, атаки всу на крым, новости крыма
Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО

22 украинских беспилотника сбиты за ночь над Россией

07:27 08.02.2026 (обновлено: 07:28 08.02.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 – над территорией Брянской области, шесть – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вчера, 22:05
Удар ракетами "Нептун" и HIMARS – Брянская область без тепла и света
 
Министерство обороны РФНовостиЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
