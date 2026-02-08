Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20260208/neodnokratnye-vzryvy-chto-proiskhodit-v-sevastopole-1153037233.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе ориентировочно до 23 часов воскресенья будут слышны звуки взрывов. Причина - тренировки военных. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев."Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами", - написал он в своем Telegram-канале.По информации губернатора, военные будут работать с разными видами оружия, а также тренироваться, оттачивая навыки гранатометания и реактивного бомбометания."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.Двумя днями ранее по всему побережью Севастополя также проходили тренировки по борьбе с подводными диверсантами.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному боюДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море

