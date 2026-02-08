Рейтинг@Mail.ru
Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе
Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе
В Севастополе ориентировочно до 23 часов воскресенья будут слышны звуки взрывов. Причина - тренировки военных. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе ориентировочно до 23 часов воскресенья будут слышны звуки взрывов. Причина - тренировки военных. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев."Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами", - написал он в своем Telegram-канале.По информации губернатора, военные будут работать с разными видами оружия, а также тренироваться, оттачивая навыки гранатометания и реактивного бомбометания."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.Двумя днями ранее по всему побережью Севастополя также проходили тренировки по борьбе с подводными диверсантами.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе

В Севастополе до 23:00 флот будет отрабатывать борьбу с диверсантами - власти

13:01 08.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе ориентировочно до 23 часов воскресенья будут слышны звуки взрывов. Причина - тренировки военных. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, военные будут работать с разными видами оружия, а также тренироваться, оттачивая навыки гранатометания и реактивного бомбометания.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.
Двумя днями ранее по всему побережью Севастополя также проходили тренировки по борьбе с подводными диверсантами.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
СевастопольНовости СевастополяВзрывБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевКрымНовости КрымаУчения
 
