https://crimea.ria.ru/20260208/napadenie-na-obschezhitie-v-ufe---vozbuzhdeno-delo-o-khalatnosti-1153037694.html
Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности
Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности
Возбуждено уголовное дело о халатности по факту нападения на студентов из Индии в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T13:34
2026-02-08T13:34
2026-02-08T13:34
уфа
башкортостан
башкирия
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Возбуждено уголовное дело о халатности по факту нападения на студентов из Индии в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.По версии следствия, должностные лица образовательной организации, а также органов системы профилактики не провели должной социально-педагогической работы, хотя знали об изменении у одного из учащихся поведения, наличии деструктивных признаков, а также обладали сведениями, что он находится в социально опасном положении."В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании", - уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось, что четыре студента из Индии получили ранения при нападении подростка на общежитие медицинского вуза в Уфе.В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего на общежитие. По ее данным, были ранены четверо студентов и один полицейский. Позже в СК Башкирии уточнили, что на общежитие напал 15-летний местный житель. Он ранил студентов и оказал сопротивление при задержании, ранив двоих полицейских. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и нападении на полицейских.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимацииОтчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в АрхангельскеКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей
уфа
башкортостан
башкирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_ab0f848ea84c0ad65ab85276de01f595.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, башкортостан, башкирия, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности
В Уфе завели дело о халатности после нападения на студентов-индусов в общежитии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Возбуждено уголовное дело о халатности по факту нападения на студентов из Индии в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.
"Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, должностные лица образовательной организации, а также органов системы профилактики не провели должной социально-педагогической работы, хотя знали об изменении у одного из учащихся поведения, наличии деструктивных признаков, а также обладали сведениями, что он находится в социально опасном положении.
"В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании", - уточнили в ведомстве.
Накануне сообщалось
, что четыре студента из Индии получили ранения при нападении подростка на общежитие медицинского вуза в Уфе.
В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании
напавшего на общежитие. По ее данным, были ранены четверо студентов и один полицейский. Позже в СК Башкирии уточнили
, что на общежитие напал 15-летний местный житель. Он ранил студентов и оказал сопротивление при задержании, ранив двоих полицейских. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и нападении на полицейских.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: