Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности

Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности

Возбуждено уголовное дело о халатности по факту нападения на студентов из Индии в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Возбуждено уголовное дело о халатности по факту нападения на студентов из Индии в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.По версии следствия, должностные лица образовательной организации, а также органов системы профилактики не провели должной социально-педагогической работы, хотя знали об изменении у одного из учащихся поведения, наличии деструктивных признаков, а также обладали сведениями, что он находится в социально опасном положении."В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании", - уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось, что четыре студента из Индии получили ранения при нападении подростка на общежитие медицинского вуза в Уфе.В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего на общежитие. По ее данным, были ранены четверо студентов и один полицейский. Позже в СК Башкирии уточнили, что на общежитие напал 15-летний местный житель. Он ранил студентов и оказал сопротивление при задержании, ранив двоих полицейских. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и нападении на полицейских.

