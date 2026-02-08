Рейтинг@Mail.ru
Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260208/napadenie-na-obschezhitie-v-ufe---vozbuzhdeno-delo-o-khalatnosti-1153037694.html
Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности
Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности
Возбуждено уголовное дело о халатности по факту нападения на студентов из Индии в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T13:34
2026-02-08T13:34
уфа
башкортостан
башкирия
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Возбуждено уголовное дело о халатности по факту нападения на студентов из Индии в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.По версии следствия, должностные лица образовательной организации, а также органов системы профилактики не провели должной социально-педагогической работы, хотя знали об изменении у одного из учащихся поведения, наличии деструктивных признаков, а также обладали сведениями, что он находится в социально опасном положении."В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании", - уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось, что четыре студента из Индии получили ранения при нападении подростка на общежитие медицинского вуза в Уфе.В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего на общежитие. По ее данным, были ранены четверо студентов и один полицейский. Позже в СК Башкирии уточнили, что на общежитие напал 15-летний местный житель. Он ранил студентов и оказал сопротивление при задержании, ранив двоих полицейских. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и нападении на полицейских.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимацииОтчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в АрхангельскеКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей
уфа
башкортостан
башкирия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_ab0f848ea84c0ad65ab85276de01f595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфа, башкортостан, башкирия, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности

В Уфе завели дело о халатности после нападения на студентов-индусов в общежитии

13:34 08.02.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Возбуждено уголовное дело о халатности по факту нападения на студентов из Индии в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.
"Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, должностные лица образовательной организации, а также органов системы профилактики не провели должной социально-педагогической работы, хотя знали об изменении у одного из учащихся поведения, наличии деструктивных признаков, а также обладали сведениями, что он находится в социально опасном положении.
"В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании", - уточнили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что четыре студента из Индии получили ранения при нападении подростка на общежитие медицинского вуза в Уфе.
В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего на общежитие. По ее данным, были ранены четверо студентов и один полицейский. Позже в СК Башкирии уточнили, что на общежитие напал 15-летний местный житель. Он ранил студентов и оказал сопротивление при задержании, ранив двоих полицейских. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и нападении на полицейских.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации
Отчисленный студент напал с ножом на сотрудников техникума в Архангельске
Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детей
 
УфаБашкортостанБашкирияНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:34Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности
13:11На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса
13:01Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе
12:48Зеленский заявил о введении новых санкций против России
12:34Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской
12:30Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено
12:12Удары по Украине: в Одессе сгорело промышленное предприятие
11:44В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
11:14Покушение на генерала Алексеева: что известно 1:32
10:55В Севастополе закрыли рейд
10:28В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развития
09:47Задержан стрелявший в генерала Минобороны в Москве
09:39Вена не приглашает представителей РФ на мероприятия по Второй мировой
09:12Тыква и батат: в Роспотребнадзоре озвучили полезное меню на февраль
09:03Приемный сын Сырского рассказал об общении с отцом
08:55У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
08:51Какие проекты подготовил Крымский ТЮЗ для подростков в 2026 году
08:12Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой
07:37Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектора
07:27Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО
Лента новостейМолния