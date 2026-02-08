https://crimea.ria.ru/20260208/na-ukraine-porazheny-obekty-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-1153037398.html

На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса

Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны...

армия и флот

удары по украине

украина

новости сво

министерство обороны рф

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149796014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_20df6aa23acad43b7db63fd5943e036e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, отметив, что все пораженные объекты использовались в интересах ВСУ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье главы подконтрольных Киеву военных администраций сообщали о взрывах в Одессе, где повреждено промышленное предприятие, а также в Запорожской, Херсонской и Львовской областях Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в СумскойЗеленский заявил о введении новых санкций против РоссииНовая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО

украина

2026

Новости

