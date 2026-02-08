Рейтинг@Mail.ru
На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса - РИА Новости Крым, 08.02.2026
На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса
На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса - РИА Новости Крым, 08.02.2026
На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса
Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T13:11
2026-02-08T13:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, отметив, что все пораженные объекты использовались в интересах ВСУ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье главы подконтрольных Киеву военных администраций сообщали о взрывах в Одессе, где повреждено промышленное предприятие, а также в Запорожской, Херсонской и Львовской областях Украины.
На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса

Армия Россия ударила по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре Украины - Минобороны

13:11 08.02.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарный на Украине
Пожарный на Украине
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, отметив, что все пораженные объекты использовались в интересах ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье главы подконтрольных Киеву военных администраций сообщали о взрывах в Одессе, где повреждено промышленное предприятие, а также в Запорожской, Херсонской и Львовской областях Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской
Зеленский заявил о введении новых санкций против России
Новая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО
 
