На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса
На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса - РИА Новости Крым, 08.02.2026
На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса
Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T13:11
2026-02-08T13:11
2026-02-08T13:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, отметив, что все пораженные объекты использовались в интересах ВСУ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье главы подконтрольных Киеву военных администраций сообщали о взрывах в Одессе, где повреждено промышленное предприятие, а также в Запорожской, Херсонской и Львовской областях Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в СумскойЗеленский заявил о введении новых санкций против РоссииНовая атака ВСУ на Крым: над Черным морем отработала ПВО
2026
На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса
Армия Россия ударила по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре Украины - Минобороны