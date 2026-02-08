Рейтинг@Mail.ru
Маленькие защитники Родины: 8 февраля отмечается День юного антифашиста - РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В годы Великой Отечественной войны даже детям приходилось вставать на защиту своей Родины и воевать с немецко-фашистскими захватчиками. Юные защитники часто шли на риск, на смерть, но в себе и своих силах не сомневались.8 февраля в России отмечается День юного антифашиста. В этот день вспоминают советских мальчишек и девчонок, тех маленьких солдат, которые плечом к плечу со взрослыми воевали в той большой и страшной войне.Имена детей-героев полуострова - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В годы Великой Отечественной войны даже детям приходилось вставать на защиту своей Родины и воевать с немецко-фашистскими захватчиками. Юные защитники часто шли на риск, на смерть, но в себе и своих силах не сомневались.
8 февраля в России отмечается День юного антифашиста. В этот день вспоминают советских мальчишек и девчонок, тех маленьких солдат, которые плечом к плечу со взрослыми воевали в той большой и страшной войне.
Имена детей-героев полуострова - в инфографике РИА Новости Крым.
