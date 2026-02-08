https://crimea.ria.ru/20260208/krym-mozhet-uvelichit-obemy-vody-dlya-agrariev-za-schet-ochistki-stochnykh-vod-1153016858.html

Крым может увеличить объемы воды для аграриев за счет очистки сточных вод

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму для эффективного использования такого ценного ресурса, как вода, необходимо не только решать вопрос увеличения проектного объема водохранилищ естественного стока, но и разрабатывать и внедрять технологии очистки сточных вод для их вторичного использования аграриями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Сберечь стокиПо его словам, в ряде стран в регионах вторично используют сточные воды, и Крым мог бы последовать этому примеру.Он пояснил, что такая вода "является источником тех элементов, которые могут использоваться для сельского хозяйства".И сохранить накопленноеДиректор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский дополнил коллегу, отметив, что аграрии Крыма в нынешних условиях лишены того объема воды, который обеспечивал Северо-Крымский канал, строившийся главным образом для нужд сельского хозяйства республики.При этом накопленные в водохранилищах объемы водного ресурса приходится сбрасывать из-за их переполненности в периоды сильных дождей или обильного снеготаяния.Так, например, по словам Копачевского, в Аянское водохранилище – одно из трех питающих Симферополь – "за январь поступило 6,4 млн кубометров воды, и почти 6 млн кубов уже было сброшено, потому что оно наполнилось полностью".При таких темпах наполнения, какие были в первый месяц 2026 года, технологический сброс в ближайшее время ждет и Симферопольское водохранилище, предупредил эксперт.Нужны исследованияРечь о том, чтобы изыскать возможность улавливать осадки, которые в определенные периоды года начинают идти теперь в Крыму более обильно, и перенаправлять их туда, где вода будет использована с высокой эффективностью, подчеркнул он."В Салгирском бассейне есть большое количество малых прудов, их суммарный объем достаточно велик, и первая порция технологических сбросов, которые будут сброшены по руслу Салгира, заполнят их. Но если паводки будут иметь системный характер, то таких прудов не хватит, и большая часть воды будет уходить бесконтрольно, без большой пользы", – сказал Копачевский.Он также отметил, что "пока трудно сказать, будет ли год 2026 году водообильным с точки зрения осадков, которые обеспечат необходимую влагозарядку для сельхозпроизводителей".Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 разаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском каналеДля сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордовРискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухи

