Какой сегодня праздник: 8 февраля

Какой сегодня праздник: 8 февраля

Какой сегодня праздник: 8 февраля

Сегодня в России празднуют День наук и поздравляют военных топографов. В этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку. А еще родились русский...

2026-02-08

2026-02-08T00:00

2026-02-07T22:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднуют День наук и поздравляют военных топографов. В этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку. А еще родились русский химик Дмитрий Менделеев и народная артистка России Ирина Муравьева.Что празднуют в РоссииДень науки отмечают в честь основания в 1724 году Петром I Российской академии наук. Отечественная наука славится именами Михаила Ломоносова, Игоря Курчатова, Льва Ландау, Сергея Королева и многими другими. Именно русские ученые разработали учение о биосфере, запустили в космос первый спутник Земли и создали первую в мире атомную станцию.8 февраля 1812 года в России было утверждено Положение для военного топографического дела. Дата стала поводом к созданию Дня военного топографа. Труд этих специалистов заключается в составлении карт местности противника и является секретным.Еще сегодня День подбрасывания монетки, День зимней рыбалки, День риелтора и День предложения руки и сердца. Именины у Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана, Давида.Знаменательные событияВ 1816 году в английском графстве Абердиншир при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, полиция впервые задействовала собаку. Полицейскому помог бультерьер, обученный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле.В 1919 году СССР перешел на международную систему поясного времени: страну разделили на 11-часовые пояса – со второго и по двенадцатый.В 1929 году в русском языке появилось новое слово – "вертолет". Так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолет Каскр-1 "Красный инженер".Кто родился8 февраля 1834 года родился выдающийся русский химик и создатель Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев. Ученый также заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти и изобрел вид бездымного пороха.А в 1928 году на свет появился легендарный советский актер Вячеслав Тихонов. Больше всего Тихонов запомнился образом Штирлица в ленте Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Известен также по картинам "Белый Бим Черное ухо", "Они сражались за Родину", "Фронт без флангов", "ТАСС уполномочен заявить…"Также 8 февраля родились народные артисты России Ирина Муравьева и Виктор Проскурин, чемпион, фигурист Роман Костомаров.

