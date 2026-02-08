https://crimea.ria.ru/20260208/kakoy-segodnya-prazdnik-8-fevralya-1134724456.html
Какой сегодня праздник: 8 февраля
Какой сегодня праздник: 8 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Какой сегодня праздник: 8 февраля
Сегодня в России празднуют День наук и поздравляют военных топографов. В этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку. А еще родились русский... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-08T00:00
2026-02-08T00:00
2026-02-07T22:13
праздники и памятные даты
новости
общество
россия
в мире
история
память
кинематограф
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100773/51/1007735134_0:772:2014:1904_1920x0_80_0_0_34e69e33ff1102a5938b3c86cdc89cd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднуют День наук и поздравляют военных топографов. В этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку. А еще родились русский химик Дмитрий Менделеев и народная артистка России Ирина Муравьева.Что празднуют в РоссииДень науки отмечают в честь основания в 1724 году Петром I Российской академии наук. Отечественная наука славится именами Михаила Ломоносова, Игоря Курчатова, Льва Ландау, Сергея Королева и многими другими. Именно русские ученые разработали учение о биосфере, запустили в космос первый спутник Земли и создали первую в мире атомную станцию.8 февраля 1812 года в России было утверждено Положение для военного топографического дела. Дата стала поводом к созданию Дня военного топографа. Труд этих специалистов заключается в составлении карт местности противника и является секретным.Еще сегодня День подбрасывания монетки, День зимней рыбалки, День риелтора и День предложения руки и сердца. Именины у Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана, Давида.Знаменательные событияВ 1816 году в английском графстве Абердиншир при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, полиция впервые задействовала собаку. Полицейскому помог бультерьер, обученный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле.В 1919 году СССР перешел на международную систему поясного времени: страну разделили на 11-часовые пояса – со второго и по двенадцатый.В 1929 году в русском языке появилось новое слово – "вертолет". Так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолет Каскр-1 "Красный инженер".Кто родился8 февраля 1834 года родился выдающийся русский химик и создатель Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев. Ученый также заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти и изобрел вид бездымного пороха.А в 1928 году на свет появился легендарный советский актер Вячеслав Тихонов. Больше всего Тихонов запомнился образом Штирлица в ленте Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Известен также по картинам "Белый Бим Черное ухо", "Они сражались за Родину", "Фронт без флангов", "ТАСС уполномочен заявить…"Также 8 февраля родились народные артисты России Ирина Муравьева и Виктор Проскурин, чемпион, фигурист Роман Костомаров.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100773/51/1007735134_0:538:2014:2048_1920x0_80_0_0_5b919280042a9f95241fbf30232f1a0d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздники и памятные даты, новости, общество, россия, в мире, история, память, кинематограф, наука и технологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднуют День наук и поздравляют военных топографов. В этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку. А еще родились русский химик Дмитрий Менделеев и народная артистка России Ирина Муравьева.
Что празднуют в России
День науки отмечают в честь основания в 1724 году Петром I Российской академии наук. Отечественная наука славится именами Михаила Ломоносова, Игоря Курчатова, Льва Ландау, Сергея Королева и многими другими. Именно русские ученые разработали учение о биосфере, запустили в космос первый спутник Земли и создали первую в мире атомную станцию.
8 февраля 1812 года в России было утверждено Положение для военного топографического дела. Дата стала поводом к созданию Дня военного топографа. Труд этих специалистов заключается в составлении карт местности противника и является секретным.
Еще сегодня День подбрасывания монетки, День зимней рыбалки, День риелтора и День предложения руки и сердца.
Именины у Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана, Давида.
Знаменательные события
В 1816 году в английском графстве Абердиншир при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, полиция впервые задействовала собаку. Полицейскому помог бультерьер, обученный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле.
В 1919 году СССР перешел на международную систему поясного времени: страну разделили на 11-часовые пояса – со второго и по двенадцатый.
В 1929 году в русском языке появилось новое слово – "вертолет". Так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолет Каскр-1 "Красный инженер".
Кто родился
8 февраля 1834 года родился выдающийся русский химик и создатель Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев. Ученый также заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти и изобрел вид бездымного пороха.
А в 1928 году на свет появился легендарный советский актер Вячеслав Тихонов. Больше всего Тихонов запомнился образом Штирлица в ленте Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Известен также по картинам "Белый Бим Черное ухо", "Они сражались за Родину", "Фронт без флангов", "ТАСС уполномочен заявить…"
Также 8 февраля родились народные артисты России Ирина Муравьева и Виктор Проскурин, чемпион, фигурист Роман Костомаров.