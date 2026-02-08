Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 8 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260208/kakoy-segodnya-prazdnik-8-fevralya-1134724456.html
Какой сегодня праздник: 8 февраля
Какой сегодня праздник: 8 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Какой сегодня праздник: 8 февраля
Сегодня в России празднуют День наук и поздравляют военных топографов. В этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку. А еще родились русский... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-08T00:00
2026-02-07T22:13
праздники и памятные даты
новости
общество
россия
в мире
история
память
кинематограф
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100773/51/1007735134_0:772:2014:1904_1920x0_80_0_0_34e69e33ff1102a5938b3c86cdc89cd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднуют День наук и поздравляют военных топографов. В этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку. А еще родились русский химик Дмитрий Менделеев и народная артистка России Ирина Муравьева.Что празднуют в РоссииДень науки отмечают в честь основания в 1724 году Петром I Российской академии наук. Отечественная наука славится именами Михаила Ломоносова, Игоря Курчатова, Льва Ландау, Сергея Королева и многими другими. Именно русские ученые разработали учение о биосфере, запустили в космос первый спутник Земли и создали первую в мире атомную станцию.8 февраля 1812 года в России было утверждено Положение для военного топографического дела. Дата стала поводом к созданию Дня военного топографа. Труд этих специалистов заключается в составлении карт местности противника и является секретным.Еще сегодня День подбрасывания монетки, День зимней рыбалки, День риелтора и День предложения руки и сердца. Именины у Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана, Давида.Знаменательные событияВ 1816 году в английском графстве Абердиншир при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, полиция впервые задействовала собаку. Полицейскому помог бультерьер, обученный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле.В 1919 году СССР перешел на международную систему поясного времени: страну разделили на 11-часовые пояса – со второго и по двенадцатый.В 1929 году в русском языке появилось новое слово – "вертолет". Так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолет Каскр-1 "Красный инженер".Кто родился8 февраля 1834 года родился выдающийся русский химик и создатель Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев. Ученый также заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти и изобрел вид бездымного пороха.А в 1928 году на свет появился легендарный советский актер Вячеслав Тихонов. Больше всего Тихонов запомнился образом Штирлица в ленте Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Известен также по картинам "Белый Бим Черное ухо", "Они сражались за Родину", "Фронт без флангов", "ТАСС уполномочен заявить…"Также 8 февраля родились народные артисты России Ирина Муравьева и Виктор Проскурин, чемпион, фигурист Роман Костомаров.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100773/51/1007735134_0:538:2014:2048_1920x0_80_0_0_5b919280042a9f95241fbf30232f1a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, новости, общество, россия, в мире, история, память, кинематограф, наука и технологии
Какой сегодня праздник: 8 февраля

Что празднуют в России и в мире 8 февраля

00:00 08.02.2026
 
© РИА Новости . Борис Ушмайкин / Перейти в фотобанкРадиохимическая лаборатория
Радиохимическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости . Борис Ушмайкин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднуют День наук и поздравляют военных топографов. В этот день в полицейской операции впервые задействовали собаку. А еще родились русский химик Дмитрий Менделеев и народная артистка России Ирина Муравьева.

Что празднуют в России

День науки отмечают в честь основания в 1724 году Петром I Российской академии наук. Отечественная наука славится именами Михаила Ломоносова, Игоря Курчатова, Льва Ландау, Сергея Королева и многими другими. Именно русские ученые разработали учение о биосфере, запустили в космос первый спутник Земли и создали первую в мире атомную станцию.
8 февраля 1812 года в России было утверждено Положение для военного топографического дела. Дата стала поводом к созданию Дня военного топографа. Труд этих специалистов заключается в составлении карт местности противника и является секретным.
Еще сегодня День подбрасывания монетки, День зимней рыбалки, День риелтора и День предложения руки и сердца.
Именины у Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана, Давида.

Знаменательные события

В 1816 году в английском графстве Абердиншир при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, полиция впервые задействовала собаку. Полицейскому помог бультерьер, обученный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле.
В 1919 году СССР перешел на международную систему поясного времени: страну разделили на 11-часовые пояса – со второго и по двенадцатый.
В 1929 году в русском языке появилось новое слово – "вертолет". Так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолет Каскр-1 "Красный инженер".

Кто родился

8 февраля 1834 года родился выдающийся русский химик и создатель Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев. Ученый также заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти и изобрел вид бездымного пороха.
А в 1928 году на свет появился легендарный советский актер Вячеслав Тихонов. Больше всего Тихонов запомнился образом Штирлица в ленте Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Известен также по картинам "Белый Бим Черное ухо", "Они сражались за Родину", "Фронт без флангов", "ТАСС уполномочен заявить…"
Также 8 февраля родились народные артисты России Ирина Муравьева и Виктор Проскурин, чемпион, фигурист Роман Костомаров.
 
Праздники и памятные датыНовостиОбществоРоссияВ миреИсторияПамятьКинематографНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму в воскресенье похолодает
00:00Какой сегодня праздник: 8 февраля
22:13Нападение на общежитие в Уфе и отключение всех АЭС на Украине – главное
22:05Удар ракетами "Нептун" и HIMARS – Брянская область без тепла и света
21:55Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление
21:42Миллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна
21:36Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы
21:13Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
20:57ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
20:57В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
20:38В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
20:09Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
19:57В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети
19:39"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами
19:14При нападении на общежитие в Уфе ранены четыре студента из Индии
18:53Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов
18:27Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву
18:03"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
17:48Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх
17:31Ушел из жизни "экранный" Сталин Игорь Гузун
Лента новостейМолния