Какие проекты подготовил Крымский ТЮЗ для подростков в 2026 году

2026-02-08T08:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Крымский театр юного зрителя в этом году реализует ряд проектов для подростков и организует встречи с известными театральными деятелями для заядлых театралов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссер-постановщик, артист театра и кино Андрей Пермяков."Театр+" - это большой просветительский проект, который включает в себя встречи с известными творческими людьми, и не только сотрудниками нашего театра, но и в целом с нашими друзьями и гостями. К нам приедут Григорий Алексеевич Лифанов - главный режиссер театра Луначарского, и Ирина Пивкина - театровед", - отметил он.Набирает популярности всероссийский проект "Бабушка рекомендует", направленный на популяризацию чтения взрослыми современной российской литературы для детей.При этом театр старается не отставать и от современных молодежных течений, добавляя в них традиции.Также в театре традиционно проходят обсуждения спектаклей и творческие встречи зрительского клуба, работает галерея актуального искусства "Ха-ра-шо!", где в прошлом году прошло 100 выставок, отметил Пермяков.Не так давно состоялся премьерный показ проекта "Про подростков", где была затронута актуальная тема буллинга."Это очень популярно сейчас, ведь подростки - самый сложный сегмент зрительской аудитории, очень сложно разговаривать на языке подростков. Преимущество нашего театра в том, что у нас есть детский театр "Золотой ключик", где работает прекрасная подростковая труппа. И когда на сцену истории про подростков выходят рассказывать подростки, а взрослых играют взрослые, то, конечно, уровень доверия высок, а острота и актуальность темы - бесспорна. Также в рамках этой лаборатории сейчас из читки родилась еще одна режиссерская работа Сергея Толстых - "Предкам на заметку", посвященная вундеркиндам - тоже очень интересная, глубокая, проблемная тема", - отметил худрук театра.Андрей Пермяков подчеркнул, что почти за 40 лет существования театра Евпатория стала центром притяжения для множества людей, приезжающих из других городов специально на спектакли Театра юного зрителя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым.
Крымский театр юного зрителя в этом году реализует ряд проектов для подростков и организует встречи с известными театральными деятелями для заядлых театралов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссер-постановщик, артист театра и кино Андрей Пермяков.
"Театр+" - это большой просветительский проект, который включает в себя встречи с известными творческими людьми, и не только сотрудниками нашего театра, но и в целом с нашими друзьями и гостями. К нам приедут Григорий Алексеевич Лифанов - главный режиссер театра Луначарского, и Ирина Пивкина - театровед", - отметил он.
Набирает популярности всероссийский проект "Бабушка рекомендует", направленный на популяризацию чтения взрослыми современной российской литературы для детей.
"С нами уже 13 городов, 13 театров. В ближайшие дни встреча состоится в Челябинском молодежном театре, он к нам присоединился. Это их первая встреча. Воронеж присоединился... Многие-многие писатели, иллюстраторы к нам присоединяются и делают это с удовольствием. Классный проект. Мы продолжаем читать, выискивать самые классные детские книги. Надеемся, что нам удастся сколлаборироваться и провести большую выездную встречу-читку, презентацию в Москве. Хотелось бы, чтобы этот проект и в столице стрельнул", - поделился Пермяков.
При этом театр старается не отставать и от современных молодежных течений, добавляя в них традиции.
"У нас был выпущен фирменный мерч, сувениры… партнеры организовывают вкусняшки, мы пьем чай, проводим активности с ребятишками…, у нас родилась традиция "старинного бабушкиного шкафа" из которого каждый раз появляются какие-нибудь гости или мы оттуда достаем какие-нибудь бабушкины комплекты одежды, и дети пытаются переодеться в бабушек… В общем все это проходит весело", - подчеркнул Андрей Пермяков.
Также в театре традиционно проходят обсуждения спектаклей и творческие встречи зрительского клуба, работает галерея актуального искусства "Ха-ра-шо!", где в прошлом году прошло 100 выставок, отметил Пермяков.
"Начали сейчас подготовку одного из главных галерейных проектов - это республиканский конкурс детского рисунка "Патриот", где в этом году будет сразу четыре темы - Отечественная война 1812 года, Крымская война, Великая Отечественная война и специальная военная операция", - сказал он.
Не так давно состоялся премьерный показ проекта "Про подростков", где была затронута актуальная тема буллинга.
"Это очень популярно сейчас, ведь подростки - самый сложный сегмент зрительской аудитории, очень сложно разговаривать на языке подростков. Преимущество нашего театра в том, что у нас есть детский театр "Золотой ключик", где работает прекрасная подростковая труппа. И когда на сцену истории про подростков выходят рассказывать подростки, а взрослых играют взрослые, то, конечно, уровень доверия высок, а острота и актуальность темы - бесспорна. Также в рамках этой лаборатории сейчас из читки родилась еще одна режиссерская работа Сергея Толстых - "Предкам на заметку", посвященная вундеркиндам - тоже очень интересная, глубокая, проблемная тема", - отметил худрук театра.
Андрей Пермяков подчеркнул, что почти за 40 лет существования театра Евпатория стала центром притяжения для множества людей, приезжающих из других городов специально на спектакли Театра юного зрителя.
"Можете себе представить, подошла женщина и говорит - я приехала на ваш спектакль из Москвы… Человек два дня в поезде ехал и два дня обратно, чтобы посмотреть на наше творчество. Это не просто приятно, это - окрыляет", - поделился он.
