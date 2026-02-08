https://crimea.ria.ru/20260208/kakie-proekty-podgotovil-krymskiy-tyuz-dlya-podrostkov-v-2026-godu-1152955374.html

Какие проекты подготовил Крымский ТЮЗ для подростков в 2026 году

Какие проекты подготовил Крымский ТЮЗ для подростков в 2026 году - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Какие проекты подготовил Крымский ТЮЗ для подростков в 2026 году

Крымский театр юного зрителя в этом году реализует ряд проектов для подростков и организует встречи с известными театральными деятелями для заядлых театралов... РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T08:51

2026-02-08T08:51

2026-02-08T08:51

крымский тюз

радио "спутник в крыму"

андрей пермяков

общество

театр

театры крыма

дети

культура

искусство

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144366635_0:197:853:677_1920x0_80_0_0_780fa1e6dd008b241f10177671ae296a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Крымский театр юного зрителя в этом году реализует ряд проектов для подростков и организует встречи с известными театральными деятелями для заядлых театралов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссер-постановщик, артист театра и кино Андрей Пермяков."Театр+" - это большой просветительский проект, который включает в себя встречи с известными творческими людьми, и не только сотрудниками нашего театра, но и в целом с нашими друзьями и гостями. К нам приедут Григорий Алексеевич Лифанов - главный режиссер театра Луначарского, и Ирина Пивкина - театровед", - отметил он.Набирает популярности всероссийский проект "Бабушка рекомендует", направленный на популяризацию чтения взрослыми современной российской литературы для детей.При этом театр старается не отставать и от современных молодежных течений, добавляя в них традиции.Также в театре традиционно проходят обсуждения спектаклей и творческие встречи зрительского клуба, работает галерея актуального искусства "Ха-ра-шо!", где в прошлом году прошло 100 выставок, отметил Пермяков.Не так давно состоялся премьерный показ проекта "Про подростков", где была затронута актуальная тема буллинга."Это очень популярно сейчас, ведь подростки - самый сложный сегмент зрительской аудитории, очень сложно разговаривать на языке подростков. Преимущество нашего театра в том, что у нас есть детский театр "Золотой ключик", где работает прекрасная подростковая труппа. И когда на сцену истории про подростков выходят рассказывать подростки, а взрослых играют взрослые, то, конечно, уровень доверия высок, а острота и актуальность темы - бесспорна. Также в рамках этой лаборатории сейчас из читки родилась еще одна режиссерская работа Сергея Толстых - "Предкам на заметку", посвященная вундеркиндам - тоже очень интересная, глубокая, проблемная тема", - отметил худрук театра.Андрей Пермяков подчеркнул, что почти за 40 лет существования театра Евпатория стала центром притяжения для множества людей, приезжающих из других городов специально на спектакли Театра юного зрителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260206/kakie-premery-podgotovil-krymskiy-teatr-yunogo-zritelya-na-2026-god-1152951006.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский тюз, андрей пермяков, общество, театр, театры крыма, дети, культура, искусство , новости крыма