Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектора

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Россияне при оформлении займа в любой финансовой организации должны сначала проверить ее наличие в реестре Банка России, чтобы не стать жертвой нелегальных кредиторов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).Там добавили, что если не удалось найти компанию в реестрах, то обращаться категорически в нее не стоит во избежании различного уровня рисков, в том числе и при взыскании."Если мы говорим уже о процессе взыскания, то правило аналогичное - запоминаем при контактировании по вопросу долга наименование организации, проверяем в реестре ФССП её наличие. А также обязательно проверьте компанию в реестре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств", - порекомендовали в организации.Там добавили, что лишь состоящие в НАПКА лица в обязательном порядке соблюдают кодекс профессиональной этики, стандарты цессии, а также регулярно проходят специальные процедуры внутреннего контроля, включая выездные проверки контрольного комитета ассоциации."Благодаря этим мерам обеспечивается повышенный уровень защиты прав должников по вопросам урегулирования просроченной задолженности. Это безусловно позволяет снизить риски взаимодействия с мошенниками", - заключили в ассоциации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Россияне при оформлении займа в любой финансовой организации должны сначала проверить ее наличие в реестре Банка России, чтобы не стать жертвой нелегальных кредиторов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"К сожалению, проблема нелегального рынка есть везде, поэтому россиянам стоит знать основное правило, как себя обезопасить от общения с теми, кто работает вне закона. При обращении в любую финансовую организацию за ссудой проверить ее наличие в реестре Банка России - это основной гарант безопасности", - отметили в ассоциации.
Там добавили, что если не удалось найти компанию в реестрах, то обращаться категорически в нее не стоит во избежании различного уровня рисков, в том числе и при взыскании.
"Если мы говорим уже о процессе взыскания, то правило аналогичное - запоминаем при контактировании по вопросу долга наименование организации, проверяем в реестре ФССП её наличие. А также обязательно проверьте компанию в реестре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств", - порекомендовали в организации.
Там добавили, что лишь состоящие в НАПКА лица в обязательном порядке соблюдают кодекс профессиональной этики, стандарты цессии, а также регулярно проходят специальные процедуры внутреннего контроля, включая выездные проверки контрольного комитета ассоциации.
"Благодаря этим мерам обеспечивается повышенный уровень защиты прав должников по вопросам урегулирования просроченной задолженности. Это безусловно позволяет снизить риски взаимодействия с мошенниками", - заключили в ассоциации.
