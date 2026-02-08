https://crimea.ria.ru/20260208/dvizhenie-katerov-i-paromov-v-sevastopole-vozobnovleno-1153036589.html
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено
Паромы и катера вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T12:30
2026-02-08T12:30
2026-02-08T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Паромы и катера вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в воскресенье в 10.35. Ограничения действовали порядка двух часов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено
12:30 08.02.2026 (обновлено: 12:31 08.02.2026)