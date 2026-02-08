https://crimea.ria.ru/20260208/ataka-vsu-na-kuban-v-regione-rabotayut-sily-pvo-aeroporty-zakryty-1153038335.html

Атака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрыты

Атака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрыты - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Атака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрыты

ВСУ атаковали Кубань - звучат сирены, работает ПВО, работа аэропортов Краснодара и Геленджика приостановлена. Об этом сообщают власти региона. РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T14:29

2026-02-08T14:29

2026-02-08T14:34

кубань

краснодарский край

безопасность

атаки всу

обстрелы всу

новости сво

новости

пво

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Кубань - звучат сирены, работает ПВО, работа аэропортов Краснодара и Геленджика приостановлена. Об этом сообщают власти региона."В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников", - сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.В Геленджике включили сирены системы оповещения. Идет отражение атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.Росавиация сообщила, что в аэропортах Краснодара и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

2026

