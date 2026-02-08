Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрыты - РИА Новости Крым, 08.02.2026
ВСУ атаковали Кубань - звучат сирены, работает ПВО, работа аэропортов Краснодара и Геленджика приостановлена. Об этом сообщают власти региона. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T14:29
2026-02-08T14:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Кубань - звучат сирены, работает ПВО, работа аэропортов Краснодара и Геленджика приостановлена. Об этом сообщают власти региона."В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников", - сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.В Геленджике включили сирены системы оповещения. Идет отражение атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.Росавиация сообщила, что в аэропортах Краснодара и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань, краснодарский край, безопасность, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, новости, пво
Атака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрыты

ВСУ атакуют Кубань - аэропорты Краснодар и Геленджик закрыты

14:29 08.02.2026 (обновлено: 14:34 08.02.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Кубань - звучат сирены, работает ПВО, работа аэропортов Краснодара и Геленджика приостановлена. Об этом сообщают власти региона.
"В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников", - сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
В Геленджике включили сирены системы оповещения. Идет отражение атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
Росавиация сообщила, что в аэропортах Краснодара и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Лента новостейМолния