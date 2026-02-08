https://crimea.ria.ru/20260208/armiya-rf-osvobodila-glushkovku-v-kharkovskoy-oblasti-i-sidorovku-v-sumskoy-1153036493.html
Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской
Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской
Армия России установила контроль над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T12:34
2026-02-08T12:34
2026-02-08T12:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.Также армия России установила контроль над Глушковкой в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
