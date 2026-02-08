https://crimea.ria.ru/20260208/armiya-rf-osvobodila-glushkovku-v-kharkovskoy-oblasti-i-sidorovku-v-sumskoy-1153036493.html

Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской

Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской

Армия России установила контроль над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T12:34

2026-02-08T12:34

2026-02-08T12:34

новости сво

харьковская область

сумская область

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142281652_0:212:2890:1838_1920x0_80_0_0_ee4605a25687fb5598fa69e8a9b6d162.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.Также армия России установила контроль над Глушковкой в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

сумская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, украина