Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской
Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской
Армия России установила контроль над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
2026-02-08T12:34
2026-02-08T12:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.Также армия России установила контроль над Глушковкой в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской

12:34 08.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Также армия России установила контроль над Глушковкой в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Запад" установлен контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
