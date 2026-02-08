Рейтинг@Mail.ru
Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой
Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой
Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой
Старый московский двухэтажный дом на Пироговской улице – теперь его уже нет. Рядом яблоневый сад и пруд, где в начале 60-х снимали сцены киноэпопеи "Война и...
2026-02-08T08:12
2026-02-08T08:12
культура
звезды и судьбы
кино
театр
ссср
россия
общество
ирина муравьева
эксклюзивы риа новости крым
...Старый московский двухэтажный дом на Пироговской улице – теперь его уже нет. Рядом яблоневый сад и пруд, где в начале 60-х снимали сцены киноэпопеи "Война и мир". Местная девчонка с большими голубыми глазами, прежде мечтавшая стать учительницей, с восхищением смотрела на всех этих утянутых в корсеты дам и щеголеватых кавалеров. И, должно быть, именно тогда безвозвратно влюбилась в мир лицедейства, который скоро ответит ей взаимностью...Ко дню рождения самой обаятельной и привлекательной Ирины Муравьевой РИА Новости Крым вспоминает ее лучшие киноработы."Полюбить – так королеву! Проиграть – так миллион!"По меркам советского кино Муравьева прославится поздно - в тридцать. Всенародную любовь ей принесет роль эксцентричной Люды Свиридовой в картине "Москва слезам не верит".Но сначала Ира окончит школу и… не поступит ни в один столичный театральный ВУЗ. Через год возобновит попытку и снова услышит: "Не героиня и не травести. А инженю есть и поинтереснее". Тогда она отправится в студию при Центральном детском театре, в котором прослужит 7 лет и, переиграв всех - и героинь, и травести, и инженю, - станет актрисой театра имени Моссовета. Именно здесь ее увидит Меньшов и сразу заметит ту самую искорку, которая делала Ирину идеальной кандидаткой на роль. Муравьева, к этому моменту уже имевшая киноопыт, прочтет сценарий и улыбнется: "По-моему, меня надо утверждать!".Итак, тридцатилетняя коренная москвичка Ирина играет юную провинциалку Люду, прибывшую покорять столицу и женихов с московской пропиской. Барышню, которой - "полюбить – так королеву, проиграть – так миллион!", которую - "не учи жить, а лучше помоги материально!". Здесь она восхитительно грубовата (впрочем, "у них это называется эксцентричностью") и невозможно хороша.Фильм выйдет в прокат в 1979-м. За первый год картину посмотрят 90 миллионов зрителей. Народ моментально полюбит кокетку Людмилу, умницу Катерину (Вера Алентова), скромницу Антонину (Раиса Рязанова), интеллигентного слесаря с большой буквы "Сэ" Георгия (он же Гога, он же Гоша... он же Алексей Баталов). Фильм будет продан ста странам мира, а в 1981-м получит премию "Оскар". Кстати, в Америку за "Оскаром" никого не пустили. Статуэтку получал советский атташе, а Меньшов впервые взял ее в руки лишь спустя восемь лет, во время первой церемонии вручения премии "Ника"."Позвони мне, позвони!"1981 год. Максим Дунаевский в двадцатый раз переписывает музыку к фильму "Карнавал". Татьяна Лиознова отвергает все варианты. Тогда композитор хитрит и приносит самый первый. "Вот видите! Можете хорошо работать, если вас заставить!" — ободрительно говорит режиссер и наконец-то утверждает песню. Кто будет играть главную роль, Татьяна Михайловна знает сразу. С Ирой она уже работала - годом ранее снимала ее в своих "Нижеподписавшихся". Уверенностью Лиознова заряжает и худсовет Киностудии имени Горького, где получает одобрительное: "Нина Соломатина в исполнении Муравьевой будет очень чистой и непосредственной".Перед съемками Муравьевой пришлось активно худеть и осваивать роликовые коньки. Десятки падений и синяков на коленях - зато к концу обучения Лиознова скажет: "Ира, не надо так хорошо кататься перед камерой!".Пожалуй, даже труднее роликов далась сцена, в которой Нина Соломатина пьет молоко, сидя на полу в квартире цыганки Кармы (Екатерина Жемчужная). Выпить пришлось пять литров, прежде чем режиссер одобрила очередной дубль. В одном давнишнем телевизионном интервью на этот вопрос ответила сама Лиознова: "Я считаю, она состоялась как артистка. Черты ее характера были такие, что она не могла не состояться".Самая обаятельная и привлекательная1985-й. Президент США Рональд Рейган, готовясь встретиться с Михаилом Горбачевым, восемь раз пересматривает фильм "Москва слезам не верит", чтобы постичь загадочную русскую душу.Тем временем на отечественных экранах появляется новый хит – "Самая обаятельная и привлекательная". Здесь она инженер конструкторского бюро НИИ Надя Клюева, у которой максимум общественной, но минимум личной жизни. "Не родись красивой, а родись активной!" - учит ее школьная подруга, "двухметровый крокодил с улыбкой Мона Лизы" Сусанна (Татьяна Васильева), которая работает социологом и пытается устроить личную жизнь Клюевой с помощью научного подхода.— А может помахать им рукой?— А Сусанна разрешила?— Нет.— Тогда не надо. Никакой самодеятельности. Все-таки это наука!"Я полгода ходил за Муравьевой, поскольку только ее видел в роли Нади Клюевой", - будет вспоминать режиссер картины Геральд Бежанов.Сначала она не хотела сниматься, потом была недовольна результатом: "Когда я его посмотрела, поняла, что это самый худший фильм в моей жизни. Хуже не бывает, глупее, бессмысленнее".Спустя годы пересмотрела и решила: "Какой хороший фильм! Лихо так сделанный, с юмором. Замечательный! Сейчас я горжусь этой ролью. Думаю, это один из лучших моих фильмов", - скажет она в 2020 году.Сегодня Ирина Вадимовна служит в Малом театре. На спектакли с ее участием не достать билетов. Она по-прежнему самая обаятельная и привлекательная, задорная и неунывающая, блистательная актриса, счастливая мать и бабушка.Мудрая женщина, живущая в унисон со своим сердцем, по-прежнему влюбленная в актерский мир, который давно и безоговорочно отвечает ей взаимностью.Потому что не любить ее невозможно – нашу Ирину Муравьеву. россия
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
...Старый московский двухэтажный дом на Пироговской улице – теперь его уже нет. Рядом яблоневый сад и пруд, где в начале 60-х снимали сцены киноэпопеи "Война и мир". Местная девчонка с большими голубыми глазами, прежде мечтавшая стать учительницей, с восхищением смотрела на всех этих утянутых в корсеты дам и щеголеватых кавалеров. И, должно быть, именно тогда безвозвратно влюбилась в мир лицедейства, который скоро ответит ей взаимностью...
© Фото: kino-teatr.ruИрина Муравьева
Ирина Муравьева
© Фото: kino-teatr.ru
Ирина Муравьева
Ко дню рождения самой обаятельной и привлекательной Ирины Муравьевой РИА Новости Крым вспоминает ее лучшие киноработы.

"Полюбить – так королеву! Проиграть – так миллион!"

По меркам советского кино Муравьева прославится поздно - в тридцать. Всенародную любовь ей принесет роль эксцентричной Люды Свиридовой в картине "Москва слезам не верит".
Но сначала Ира окончит школу и… не поступит ни в один столичный театральный ВУЗ. Через год возобновит попытку и снова услышит: "Не героиня и не травести. А инженю есть и поинтереснее". Тогда она отправится в студию при Центральном детском театре, в котором прослужит 7 лет и, переиграв всех - и героинь, и травести, и инженю, - станет актрисой театра имени Моссовета.
Именно здесь ее увидит Меньшов и сразу заметит ту самую искорку, которая делала Ирину идеальной кандидаткой на роль. Муравьева, к этому моменту уже имевшая киноопыт, прочтет сценарий и улыбнется: "По-моему, меня надо утверждать!".
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Итак, тридцатилетняя коренная москвичка Ирина играет юную провинциалку Люду, прибывшую покорять столицу и женихов с московской пропиской. Барышню, которой - "полюбить – так королеву, проиграть – так миллион!", которую - "не учи жить, а лучше помоги материально!". Здесь она восхитительно грубовата (впрочем, "у них это называется эксцентричностью") и невозможно хороша.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Фильм выйдет в прокат в 1979-м. За первый год картину посмотрят 90 миллионов зрителей. Народ моментально полюбит кокетку Людмилу, умницу Катерину (Вера Алентова), скромницу Антонину (Раиса Рязанова), интеллигентного слесаря с большой буквы "Сэ" Георгия (он же Гога, он же Гоша... он же Алексей Баталов). Фильм будет продан ста странам мира, а в 1981-м получит премию "Оскар".
"Это было все равно как, если бы сказали: "На Марсе вам дали премию "Лучший марсианин". О! Здорово! Ну и все. И пошли дальше", - смеется Ирина Вадимовна в одном из интервью спустя четыре десятилетия.
Кстати, в Америку за "Оскаром" никого не пустили. Статуэтку получал советский атташе, а Меньшов впервые взял ее в руки лишь спустя восемь лет, во время первой церемонии вручения премии "Ника".

"Позвони мне, позвони!"

1981 год. Максим Дунаевский в двадцатый раз переписывает музыку к фильму "Карнавал". Татьяна Лиознова отвергает все варианты. Тогда композитор хитрит и приносит самый первый. "Вот видите! Можете хорошо работать, если вас заставить!" — ободрительно говорит режиссер и наконец-то утверждает песню.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Карнавал"
Кадр из фильма Карнавал
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Карнавал"
Кто будет играть главную роль, Татьяна Михайловна знает сразу. С Ирой она уже работала - годом ранее снимала ее в своих "Нижеподписавшихся". Уверенностью Лиознова заряжает и худсовет Киностудии имени Горького, где получает одобрительное: "Нина Соломатина в исполнении Муравьевой будет очень чистой и непосредственной".
"Тогда я думала – девчонка, так она выглядела хорошо. Легкий по жизни человек. Улыбчивая, с этими своими огромными глазами, все время на подъеме", - вспоминает вдова оператора-постановщика Петра Катаева.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Карнавал"
Кадр из фильма Карнавал
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Карнавал"
Перед съемками Муравьевой пришлось активно худеть и осваивать роликовые коньки. Десятки падений и синяков на коленях - зато к концу обучения Лиознова скажет: "Ира, не надо так хорошо кататься перед камерой!".
Пожалуй, даже труднее роликов далась сцена, в которой Нина Соломатина пьет молоко, сидя на полу в квартире цыганки Кармы (Екатерина Жемчужная). Выпить пришлось пять литров, прежде чем режиссер одобрила очередной дубль.
Кадр из фильма Служебный роман (1977 год)
8 декабря 2024, 07:37
Алиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой
В одном давнишнем телевизионном интервью на этот вопрос ответила сама Лиознова: "Я считаю, она состоялась как артистка. Черты ее характера были такие, что она не могла не состояться".

Самая обаятельная и привлекательная

1985-й. Президент США Рональд Рейган, готовясь встретиться с Михаилом Горбачевым, восемь раз пересматривает фильм "Москва слезам не верит", чтобы постичь загадочную русскую душу.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Кадр из фильма Самая обаятельная и привлекательная
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Тем временем на отечественных экранах появляется новый хит – "Самая обаятельная и привлекательная". Здесь она инженер конструкторского бюро НИИ Надя Клюева, у которой максимум общественной, но минимум личной жизни. "Не родись красивой, а родись активной!" - учит ее школьная подруга, "двухметровый крокодил с улыбкой Мона Лизы" Сусанна (Татьяна Васильева), которая работает социологом и пытается устроить личную жизнь Клюевой с помощью научного подхода.
— А может помахать им рукой?
— А Сусанна разрешила?
— Нет.
— Тогда не надо. Никакой самодеятельности. Все-таки это наука!
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Кадр из фильма Самая обаятельная и привлекательная
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
"Я полгода ходил за Муравьевой, поскольку только ее видел в роли Нади Клюевой", - будет вспоминать режиссер картины Геральд Бежанов.
Сначала она не хотела сниматься, потом была недовольна результатом: "Когда я его посмотрела, поняла, что это самый худший фильм в моей жизни. Хуже не бывает, глупее, бессмысленнее".
Спустя годы пересмотрела и решила: "Какой хороший фильм! Лихо так сделанный, с юмором. Замечательный! Сейчас я горжусь этой ролью. Думаю, это один из лучших моих фильмов", - скажет она в 2020 году.
Фрунзик Мкртчян в фильме Мимино
4 июля 2025, 07:43
Армянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян
Сегодня Ирина Вадимовна служит в Малом театре. На спектакли с ее участием не достать билетов. Она по-прежнему самая обаятельная и привлекательная, задорная и неунывающая, блистательная актриса, счастливая мать и бабушка.
Мудрая женщина, живущая в унисон со своим сердцем, по-прежнему влюбленная в актерский мир, который давно и безоговорочно отвечает ей взаимностью.
Потому что не любить ее невозможно – нашу Ирину Муравьеву.
Актриса Ирина Муравьева
© Фото: kino-teatr.ru
Украинец, любивший Крым: главный русский офицер Василий Лановой >>
