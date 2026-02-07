https://crimea.ria.ru/20260207/yaponiya-namerena-reshit-territorialnyy-vopros-s-rossiey---premer-1153021948.html

Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией - премьер

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с РФ по территориальному вопросу, об этом сказала премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на 45-м "Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, съезд открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий"."Правительство будет упорно добиваться взаимопонимания с российской стороной", - сказала Такаити, отметив, что позиция правительства, настроенная на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, остается неизменной. Она также назвала "обидным" тот факт, что спустя 80 лет после войны между Японией и Россией не решен территориальный вопрос.Мероприятие проводится каждый год с участием министров и депутатов, с речью выступает премьер-министр страны.День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах. Москва настаивает, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

