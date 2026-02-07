Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/vsu-povtorno-udarili-po-energoobektam-v-belgorode-1153032205.html
ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде - РИА Новости Крым, 07.02.2026
ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
ВСУ в субботу вечером повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T20:57
2026-02-07T20:57
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
атаки всу
вячеслав гладков
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136203659_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d1b9c02a49cacecc6782a39ad5e57131.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. ВСУ в субботу вечером повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он добавил, что в городе открыли два пункта обогрева. По данным оперштаба Белгородской области, после ракетного обстрела отключена электроэнергия на некоторых объектах водоканала в Белгороде."Сейчас специалисты находятся на местах и разбираются в масштабах отключения", - сказано в сообщении.В Минобороны сообщили, что с 14:00 до 20:00 над областью сбили пять вражеских беспилотников.Это третий массированный удар по городу за двое суток. Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах.Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136203659_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_73d7dfa3dbadbb80547283dab2b24236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, атаки всу, вячеслав гладков, новости, новости сво
ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде

В Белгороде атакована критическая инфраструктура – Гладков

20:57 07.02.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района
Последствия обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. ВСУ в субботу вечером повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Второй уже за день ночной обстрел города Белгорода по объектам критической энергоинфраструктуры. Есть повреждения, выезжаю на объекты, посмотрю объем разрушений, проговорим со специалистами порядок восстановительных работ", - сообщил он в видеообращении на своем канале в Telegram.
Он добавил, что в городе открыли два пункта обогрева.
По данным оперштаба Белгородской области, после ракетного обстрела отключена электроэнергия на некоторых объектах водоканала в Белгороде.
"Сейчас специалисты находятся на местах и разбираются в масштабах отключения", - сказано в сообщении.
В Минобороны сообщили, что с 14:00 до 20:00 над областью сбили пять вражеских беспилотников.
Это третий массированный удар по городу за двое суток. Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах.
Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияАтаки ВСУВячеслав ГладковНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
20:57ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
20:57В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
20:38В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
20:09Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
19:57В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети
19:39"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами
19:14При нападении на общежитие в Уфе ранены четыре студента из Индии
18:53Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов
18:27Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву
18:03"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
17:48Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх
17:31Ушел из жизни "экранный" Сталин Игорь Гузун
17:19В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог
16:41Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму
16:12Нападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей
16:09В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме
15:50Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение
15:30В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
15:14На Украине отключили генерацию всех АЭС
Лента новостейМолния