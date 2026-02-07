https://crimea.ria.ru/20260207/vsu-povtorno-udarili-po-energoobektam-v-belgorode-1153032205.html

ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. ВСУ в субботу вечером повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он добавил, что в городе открыли два пункта обогрева. По данным оперштаба Белгородской области, после ракетного обстрела отключена электроэнергия на некоторых объектах водоканала в Белгороде."Сейчас специалисты находятся на местах и разбираются в масштабах отключения", - сказано в сообщении.В Минобороны сообщили, что с 14:00 до 20:00 над областью сбили пять вражеских беспилотников.Это третий массированный удар по городу за двое суток. Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах.Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

