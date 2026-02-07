https://crimea.ria.ru/20260207/vsu-povtorno-udarili-po-energoobektam-v-belgorode-1153032205.html
ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде - РИА Новости Крым, 07.02.2026
ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
ВСУ в субботу вечером повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. ВСУ в субботу вечером повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он добавил, что в городе открыли два пункта обогрева. По данным оперштаба Белгородской области, после ракетного обстрела отключена электроэнергия на некоторых объектах водоканала в Белгороде."Сейчас специалисты находятся на местах и разбираются в масштабах отключения", - сказано в сообщении.В Минобороны сообщили, что с 14:00 до 20:00 над областью сбили пять вражеских беспилотников.Это третий массированный удар по городу за двое суток. Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах.Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура.
ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
В Белгороде атакована критическая инфраструктура – Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. ВСУ в субботу вечером повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Второй уже за день ночной обстрел города Белгорода по объектам критической энергоинфраструктуры. Есть повреждения, выезжаю на объекты, посмотрю объем разрушений, проговорим со специалистами порядок восстановительных работ", - сообщил он в видеообращении на своем канале в Telegram.
Он добавил, что в городе открыли два пункта обогрева.
По данным оперштаба Белгородской области, после ракетного обстрела отключена электроэнергия на некоторых объектах водоканала в Белгороде.
"Сейчас специалисты находятся на местах и разбираются в масштабах отключения", - сказано в сообщении.
В Минобороны сообщили, что с 14:00 до 20:00 над областью сбили пять вражеских беспилотников.
Это третий массированный удар по городу за двое суток. Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект
. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах.
Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности
. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура.
