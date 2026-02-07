https://crimea.ria.ru/20260207/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-belgorodu--chto-izvestno-1153025601.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно

Посеченные осколками автомобили, выбитые стекла и четверо пострадавших среди мирных жителей – украинские боевики вновь атаковали Белгород. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Посеченные осколками автомобили, выбитые стекла и четверо пострадавших среди мирных жителей – украинские боевики вновь атаковали Белгород. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов."Белгород вновь подвергся ракетному обстрелу ВСУ", – написал он.По информации мэра, на инфраструктурном объекте пострадали четыре сотрудника. Они получили баротравмы, помощь оказана, двое госпитализированы в горбольницу № 2, остальные отказались от госпитализации. Здесь же повреждены семь транспортных средств.Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах."Оперативно закрываем тепловой контур по временной схеме. Осколками посечены 11 автомобилей. Не работают светофоры в некоторых частях города. На 14 перекрестках регулируют движение сотрудники ГАИ", – добавил мэр Белгорода.Все оперативные службы, управы находятся на местах. Продолжается оценка обстановки, информация уточняется, подчеркнул Валентин Демидов.Это второй массированный удар по городу за двое суток. Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской областиШесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области

