Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-belgorodu--chto-izvestno-1153025601.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно - РИА Новости Крым, 07.02.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно
Посеченные осколками автомобили, выбитые стекла и четверо пострадавших среди мирных жителей – украинские боевики вновь атаковали Белгород. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T13:50
2026-02-07T13:50
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
атака всу на белгород
валентин демидов
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153025486_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e5959ab0c8caa09c450bc422b52d8a9f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Посеченные осколками автомобили, выбитые стекла и четверо пострадавших среди мирных жителей – украинские боевики вновь атаковали Белгород. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов."Белгород вновь подвергся ракетному обстрелу ВСУ", – написал он.По информации мэра, на инфраструктурном объекте пострадали четыре сотрудника. Они получили баротравмы, помощь оказана, двое госпитализированы в горбольницу № 2, остальные отказались от госпитализации. Здесь же повреждены семь транспортных средств.Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах."Оперативно закрываем тепловой контур по временной схеме. Осколками посечены 11 автомобилей. Не работают светофоры в некоторых частях города. На 14 перекрестках регулируют движение сотрудники ГАИ", – добавил мэр Белгорода.Все оперативные службы, управы находятся на местах. Продолжается оценка обстановки, информация уточняется, подчеркнул Валентин Демидов.Это второй массированный удар по городу за двое суток. Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской областиШесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153025486_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_41d84befc3d23c944313bd447a7c8a5d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, атака всу на белгород, валентин демидов, новости, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно

Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – четыре человека пострадали

13:50 07.02.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Посеченные осколками автомобили, выбитые стекла и четверо пострадавших среди мирных жителей – украинские боевики вновь атаковали Белгород. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.
"Белгород вновь подвергся ракетному обстрелу ВСУ", – написал он.
По информации мэра, на инфраструктурном объекте пострадали четыре сотрудника. Они получили баротравмы, помощь оказана, двое госпитализированы в горбольницу № 2, остальные отказались от госпитализации. Здесь же повреждены семь транспортных средств.
Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах.
"Оперативно закрываем тепловой контур по временной схеме. Осколками посечены 11 автомобилей. Не работают светофоры в некоторых частях города. На 14 перекрестках регулируют движение сотрудники ГАИ", – добавил мэр Белгорода.
Все оперативные службы, управы находятся на местах. Продолжается оценка обстановки, информация уточняется, подчеркнул Валентин Демидов.
Это второй массированный удар по городу за двое суток. Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
ВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области
Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьАтака ВСУ на БелгородВалентин ДемидовНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:50ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно
13:32Новости СВО: киевский режим за сутки потерял 1300 боевиков
13:17"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домой
13:05Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте
12:54США хотят завершить украинский конфликт до лета – Зеленский
12:42Два судна столкнулись в акватории Финского залива
12:31Каков будет средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
12:22Армия России ударила "Кинжалами" по местам запуска украинских дронов
12:03ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области
11:55Иран не будет обсуждать свою ракетную программу - МИД
11:16Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
10:57Солнце не дотянуло до рекорда XXI века
10:21На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году
10:01Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
09:32"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
09:27Движение через ж/д станцию Кочетовка-2 под Тамбовом восстановили
09:03Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
08:45Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике
08:14В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
07:50Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией - премьер
Лента новостейМолния