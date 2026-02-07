https://crimea.ria.ru/20260207/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-belgorodu--chto-izvestno-1153025601.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно - РИА Новости Крым, 07.02.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно
Посеченные осколками автомобили, выбитые стекла и четверо пострадавших среди мирных жителей – украинские боевики вновь атаковали Белгород. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T13:50
2026-02-07T13:50
2026-02-07T13:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым.
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – что известно
Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – четыре человека пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Посеченные осколками автомобили, выбитые стекла и четверо пострадавших среди мирных жителей – украинские боевики вновь атаковали Белгород. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.
"Белгород вновь подвергся ракетному обстрелу ВСУ", – написал он.
По информации мэра, на инфраструктурном объекте пострадали четыре сотрудника. Они получили баротравмы, помощь оказана, двое госпитализированы в горбольницу № 2, остальные отказались от госпитализации. Здесь же повреждены семь транспортных средств.
Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах.
"Оперативно закрываем тепловой контур по временной схеме. Осколками посечены 11 автомобилей. Не работают светофоры в некоторых частях города. На 14 перекрестках регулируют движение сотрудники ГАИ", – добавил мэр Белгорода.
Все оперативные службы, управы находятся на местах. Продолжается оценка обстановки, информация уточняется, подчеркнул Валентин Демидов.
Это второй массированный удар по городу за двое суток. Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура.
. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура.
