ВСУ атаковали 13 областей России

Дежурные средства российской ПВО РФ за прошедшую ночь сбили 82 украинских беспилотника над 13 областями страны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО РФ за прошедшую ночь сбили 82 украинских беспилотника над 13 областями страны, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 6 февраля до 7.00 7 февраля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 45 – над территорией Волгоградской области, восемь – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Саратовской области, четыре – над территорией Орловской области, четыре – над территорией Тверской области, три – над территорией Курской области, один – над территорией Астраханской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Калужской области, один – над территорией Липецкой области и один – над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.

