Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали 13 областей России - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/vsu-atakovali-13-oblastey-rossii-1153021521.html
ВСУ атаковали 13 областей России
ВСУ атаковали 13 областей России - РИА Новости Крым, 07.02.2026
ВСУ атаковали 13 областей России
Дежурные средства российской ПВО РФ за прошедшую ночь сбили 82 украинских беспилотника над 13 областями страны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T07:29
2026-02-07T07:32
министерство обороны рф
пво
новости сво
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_8265b494de5083e4c2a1d473ff67ca9b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО РФ за прошедшую ночь сбили 82 украинских беспилотника над 13 областями страны, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 6 февраля до 7.00 7 февраля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 45 – над территорией Волгоградской области, восемь – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Саратовской области, четыре – над территорией Орловской области, четыре – над территорией Тверской области, три – над территорией Курской области, один – над территорией Астраханской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Калужской области, один – над территорией Липецкой области и один – над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260206/dron-vsu-szheg-avto-dotla--pogib-muzhchina-i-tyazhelo-ranena-zhenschina-1153020596.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f0a64a6e2209c93d606c09a0905fd926.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
ВСУ атаковали 13 областей России

ВСУ атаковали 13 областей России при помощи 82 дронов - Минобороны

07:29 07.02.2026 (обновлено: 07:32 07.02.2026)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО РФ за прошедшую ночь сбили 82 украинских беспилотника над 13 областями страны, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 6 февраля до 7.00 7 февраля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 45 – над территорией Волгоградской области, восемь – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Саратовской области, четыре – над территорией Орловской области, четыре – над территорией Тверской области, три – над территорией Курской области, один – над территорией Астраханской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Калужской области, один – над территорией Липецкой области и один – над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ атаковали дронами автомобиль в Белгородской области
Вчера, 22:03
Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
 
Министерство обороны РФПВОНовости СВОАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:50Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией - премьер
07:29ВСУ атаковали 13 областей России
07:11Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне
00:01Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
22:57Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день
22:47В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
22:37Крымчанин получил срок за поножовщину
22:25Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные к вечеру пятницы
22:13Ученые научились "отключать" гены рака
22:03Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
21:34Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгу
21:24Вопрос Крыма будет одним из важных на грядущем отчете правительства РФ
21:09В России ужесточат требования к прохождению мигрантами медосмотров
20:56Крымский мост открыт
20:52Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь
20:44В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
20:39Под Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работы
20:38Крымский мост закрыт
20:31Какая судьба ждет Зеленского
Лента новостейМолния