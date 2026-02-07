https://crimea.ria.ru/20260207/vse-poezda-iz-kryma-i-v-krym-vernulis-v-grafik-1153025790.html
Все поезда из Крыма и в Крым вернулись в график
Все поезда из Крыма и в Крым вернулись в график
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения. Об этом информирует "Гранд Сервис Экспресс".4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. В связи с ЧП крымские поезда отставали от графика три дня. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут. Сейчас все поезда курсируют по расписанию. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
