Все поезда из Крыма и в Крым вернулись в график - РИА Новости Крым, 07.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260207/vse-poezda-iz-kryma-i-v-krym-vernulis-v-grafik-1153025790.html
Все поезда из Крыма и в Крым вернулись в график
Все поезда из Крыма и в Крым вернулись в график - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Все поезда из Крыма и в Крым вернулись в график
Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на... РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения. Об этом информирует "Гранд Сервис Экспресс".4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. В связи с ЧП крымские поезда отставали от графика три дня. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут. Сейчас все поезда курсируют по расписанию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения. Об этом информирует "Гранд Сервис Экспресс".
4 февраля в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сгорели 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. В связи с ЧП крымские поезда отставали от графика три дня. К вечеру 5 февраля два московских поезда в Крым и из Крыма изменили маршрут.
Сейчас все поезда курсируют по расписанию.
"Благодарим пассажиров за понимание и терпение! Спасибо также коллегам-железнодорожникам, которые сделали все возможное, чтобы поезда вернулись к нормальному расписанию и довезли пассажиров в пункты назначения", - заключили в компании.
