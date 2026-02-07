Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.02.2026
ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области
ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.02.2026
ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Армия России за неделю спецоперации продвинулась на отдельных участках фронта и освободила восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 9080 боевиков по всей линии боевого соприкосновения.
Новости
ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области

12:03 07.02.2026 (обновлено: 12:13 07.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Армия России за неделю спецоперации продвинулась на отдельных участках фронта и освободила восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 9080 боевиков по всей линии боевого соприкосновения.
Лента новостейМолния