ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области
ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.02.2026
ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
2026-02-07T12:03
2026-02-07T12:03
2026-02-07T12:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Армия России за неделю спецоперации продвинулась на отдельных участках фронта и освободила восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 9080 боевиков по всей линии боевого соприкосновения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии РоссииВ Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФРостех впервые поставил в войска новые "Зубры"
ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области
ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области - Минобороны
12:03 07.02.2026 (обновлено: 12:13 07.02.2026)