ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области

ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области

2026-02-07T12:03

2026-02-07T12:03

2026-02-07T12:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Армия России за неделю спецоперации продвинулась на отдельных участках фронта и освободила восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 9080 боевиков по всей линии боевого соприкосновения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии РоссииВ Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФРостех впервые поставил в войска новые "Зубры"

