Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
Суд отправил под стражу мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области. РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Суд отправил под стражу мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.По информации надзорного ведомства, 5 февраля 2026 года в дневное время 25-летний обвиняемый проник на территорию, а затем и в здание детского сада №1 Бугуруслана.Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и заключил обвиняемого под стражу. Межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, уточнили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию. Воспитатель детского сада получит награду от Следкома за самоотверженное задержание.
новости, оренбургская область, суд, общество, детский сад
Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу

В Оренбургской области отправили под стражу ворвавшегося с ножом в детский сад мужчину

11:16 07.02.2026 (обновлено: 11:17 07.02.2026)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Суд отправил под стражу мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.
По информации надзорного ведомства, 5 февраля 2026 года в дневное время 25-летний обвиняемый проник на территорию, а затем и в здание детского сада №1 Бугуруслана.
"Вооружившись имеющимся при себе ножом, мужчина причинил телесные повреждения сотруднику учреждения. Нападавший был задержан", – сказано в сообщении.
Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и заключил обвиняемого под стражу. Межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию. Воспитатель детского сада получит награду от Следкома за самоотверженное задержание.
