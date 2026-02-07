https://crimea.ria.ru/20260207/vorvavshegosya-s-nozhom-v-detsad-v-orenburgskoy-oblasti-vzyali-pod-strazhu-1153023613.html
Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
Суд отправил под стражу мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области. РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T11:16
2026-02-07T11:16
2026-02-07T11:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Суд отправил под стражу мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.По информации надзорного ведомства, 5 февраля 2026 года в дневное время 25-летний обвиняемый проник на территорию, а затем и в здание детского сада №1 Бугуруслана.Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и заключил обвиняемого под стражу. Межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, уточнили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию. Воспитатель детского сада получит награду от Следкома за самоотверженное задержание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик открыл стрельбу в школе в Баку – ранен учительНападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянииЖестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение
11:16 07.02.2026 (обновлено: 11:17 07.02.2026)