Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу

Суд отправил под стражу мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Суд отправил под стражу мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.По информации надзорного ведомства, 5 февраля 2026 года в дневное время 25-летний обвиняемый проник на территорию, а затем и в здание детского сада №1 Бугуруслана.Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и заключил обвиняемого под стражу. Межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, уточнили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию. Воспитатель детского сада получит награду от Следкома за самоотверженное задержание.

