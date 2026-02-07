https://crimea.ria.ru/20260207/veselisya-khrabryy-ross---pervyy-neofitsialnyy-gimn-rossii-1152725612.html
"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России - РИА Новости Крым, 07.02.2026
"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T18:03
2026-02-07T18:03
2026-02-07T18:03
крым
история
музыка
с песней по крыму
екатерина великая
князь потемкин таврический
россия
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111408/40/1114084081_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_aaf033f53032ee69705a4506addf2348.jpg
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Один из первых гимнов России, правда, неофициальный, был написан в конце 18 века и был непосредственно связан с Крымом. Его авторы – Гавриил Державин и Осип Козловский.Гимном это сочинение на мотив полонеза, правда, было неофициальным. Поводом для творчества отслужившего в армии и участвовавшего в Русско-Турецкой войне композитора и поэта, к тому времени ставшему кабинет-секретарем императрицы, стало взятие русскими войсками под командованием Суворова османской крепости Измаил.Козловский служил адъютантом князя Юрия Долгорукого, и именно в этой должности он познакомился с князем Потемкиным, который впоследствии приобрел титул Таврический – за достижения кампании. Именно Потемкин оценил музыкальную одаренность адъютанта и заказал ему гимн в честь российской самодержицы.Произведение впервые было исполнено 28 апреля 1791 года в Таврическом дворце на празднике в честь Екатерины Второй. На торжестве присутствовали три тысячи человек."Как скоро высочайшие посетители соизволили воссесть на приуготовленные места, то вдруг загремела голосовая и инструментальная музыка, из трехсот человек состоявшая. Торжественные гармонии разлились по пространству залы", - вспоминал Гавриил Державин.Полонез-гимн и вправду вышел торжественным: он не только прославлял саму императрицу, но и величие страны.После этого празднества несколько прозвучавших музыкальных произведений Козловского приобрели популярность, а торжественные полонезы с хором стали атрибутом официальных мероприятий. Звучал гимн и на полях сражений во время Отечественной войны 1812 года.Исполнение неофициального гимна России несколько снизилось при восшествии на престол Павла Первого, который отрицательно относился к начинаниям своей матери.Впоследствии гимн-полонез был заменен на известный всем "Боже, Царя храни", но его не перестали исполнять на различных торжественных церемониях вплоть до середины 19 века, актуализировав текст включением упоминаний про Наполеоновские войны и Польской кампании 1831 года. Он оставался неофициальным гимном русского дворянства до 1917 года."Гром победы, раздавайся!" неоднократно упоминается в литературе и публицистике Российской империи, Советского Союза и современной России. Отсылки к нему можно найти у Чайковского, Толстого, Пушкина, Пикуля и других известных композиторов и писателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111408/40/1114084081_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_2d6b58a01af54e8f56db558f73640f99.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
крым, история, музыка, с песней по крыму, екатерина великая, князь потемкин таврический, россия
"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
Шеф-редактор специальных проектов
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Один из первых гимнов России, правда, неофициальный, был написан в конце 18 века и был непосредственно связан с Крымом. Его авторы – Гавриил Державин и Осип Козловский.
Гимном это сочинение на мотив полонеза, правда, было неофициальным. Поводом для творчества отслужившего в армии и участвовавшего в Русско-Турецкой войне композитора и поэта, к тому времени ставшему кабинет-секретарем императрицы, стало взятие русскими войсками под командованием Суворова османской крепости Измаил.
Козловский служил адъютантом князя Юрия Долгорукого, и именно в этой должности он познакомился с князем Потемкиным, который впоследствии приобрел титул Таврический – за достижения кампании. Именно Потемкин оценил музыкальную одаренность адъютанта и заказал ему гимн в честь российской самодержицы.
Произведение впервые было исполнено 28 апреля 1791 года в Таврическом дворце на празднике в честь Екатерины Второй. На торжестве присутствовали три тысячи человек.
"Как скоро высочайшие посетители соизволили воссесть на приуготовленные места, то вдруг загремела голосовая и инструментальная музыка, из трехсот человек состоявшая. Торжественные гармонии разлились по пространству залы", - вспоминал Гавриил Державин.
Полонез-гимн и вправду вышел торжественным: он не только прославлял саму императрицу, но и величие страны.
"Воды быстрые Дуная уж в руках теперь у нас, храбрых Россов почитая, Тавр под нами и Кавказ. Уж не могут орды Крыма ныне рушить наш покой; гордость низится Селима (султана Османской империи - прим. ред.) и бледнеет он с луной".
После этого празднества несколько прозвучавших музыкальных произведений Козловского приобрели популярность, а торжественные полонезы с хором стали атрибутом официальных мероприятий. Звучал гимн и на полях сражений во время Отечественной войны 1812 года.
Исполнение неофициального гимна России несколько снизилось при восшествии на престол Павла Первого, который отрицательно относился к начинаниям своей матери.
Впоследствии гимн-полонез был заменен на известный всем "Боже, Царя храни", но его не перестали исполнять на различных торжественных церемониях вплоть до середины 19 века, актуализировав текст включением упоминаний про Наполеоновские войны и Польской кампании 1831 года. Он оставался неофициальным гимном русского дворянства до 1917 года.
"Гром победы, раздавайся!" неоднократно упоминается в литературе и публицистике Российской империи, Советского Союза и современной России. Отсылки к нему можно найти у Чайковского, Толстого, Пушкина, Пикуля и других известных композиторов и писателей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.