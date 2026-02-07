Рейтинг@Mail.ru
"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России - РИА Новости Крым, 07.02.2026
"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
07.02.2026
2026-02-07T18:03
2026-02-07T18:03
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Один из первых гимнов России, правда, неофициальный, был написан в конце 18 века и был непосредственно связан с Крымом. Его авторы – Гавриил Державин и Осип Козловский.Гимном это сочинение на мотив полонеза, правда, было неофициальным. Поводом для творчества отслужившего в армии и участвовавшего в Русско-Турецкой войне композитора и поэта, к тому времени ставшему кабинет-секретарем императрицы, стало взятие русскими войсками под командованием Суворова османской крепости Измаил.Козловский служил адъютантом князя Юрия Долгорукого, и именно в этой должности он познакомился с князем Потемкиным, который впоследствии приобрел титул Таврический – за достижения кампании. Именно Потемкин оценил музыкальную одаренность адъютанта и заказал ему гимн в честь российской самодержицы.Произведение впервые было исполнено 28 апреля 1791 года в Таврическом дворце на празднике в честь Екатерины Второй. На торжестве присутствовали три тысячи человек."Как скоро высочайшие посетители соизволили воссесть на приуготовленные места, то вдруг загремела голосовая и инструментальная музыка, из трехсот человек состоявшая. Торжественные гармонии разлились по пространству залы", - вспоминал Гавриил Державин.Полонез-гимн и вправду вышел торжественным: он не только прославлял саму императрицу, но и величие страны.После этого празднества несколько прозвучавших музыкальных произведений Козловского приобрели популярность, а торжественные полонезы с хором стали атрибутом официальных мероприятий. Звучал гимн и на полях сражений во время Отечественной войны 1812 года.Исполнение неофициального гимна России несколько снизилось при восшествии на престол Павла Первого, который отрицательно относился к начинаниям своей матери.Впоследствии гимн-полонез был заменен на известный всем "Боже, Царя храни", но его не перестали исполнять на различных торжественных церемониях вплоть до середины 19 века, актуализировав текст включением упоминаний про Наполеоновские войны и Польской кампании 1831 года. Он оставался неофициальным гимном русского дворянства до 1917 года."Гром победы, раздавайся!" неоднократно упоминается в литературе и публицистике Российской империи, Советского Союза и современной России. Отсылки к нему можно найти у Чайковского, Толстого, Пушкина, Пикуля и других известных композиторов и писателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России

"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России

18:03 07.02.2026
 
Памятник Екатерине II в Екатериненском саду в Симферополе
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Один из первых гимнов России, правда, неофициальный, был написан в конце 18 века и был непосредственно связан с Крымом. Его авторы – Гавриил Державин и Осип Козловский.
Гимном это сочинение на мотив полонеза, правда, было неофициальным. Поводом для творчества отслужившего в армии и участвовавшего в Русско-Турецкой войне композитора и поэта, к тому времени ставшему кабинет-секретарем императрицы, стало взятие русскими войсками под командованием Суворова османской крепости Измаил.
Козловский служил адъютантом князя Юрия Долгорукого, и именно в этой должности он познакомился с князем Потемкиным, который впоследствии приобрел титул Таврический – за достижения кампании. Именно Потемкин оценил музыкальную одаренность адъютанта и заказал ему гимн в честь российской самодержицы.
Произведение впервые было исполнено 28 апреля 1791 года в Таврическом дворце на празднике в честь Екатерины Второй. На торжестве присутствовали три тысячи человек.
"Как скоро высочайшие посетители соизволили воссесть на приуготовленные места, то вдруг загремела голосовая и инструментальная музыка, из трехсот человек состоявшая. Торжественные гармонии разлились по пространству залы", - вспоминал Гавриил Державин.
Полонез-гимн и вправду вышел торжественным: он не только прославлял саму императрицу, но и величие страны.
"Воды быстрые Дуная уж в руках теперь у нас, храбрых Россов почитая, Тавр под нами и Кавказ. Уж не могут орды Крыма ныне рушить наш покой; гордость низится Селима (султана Османской империи - прим. ред.) и бледнеет он с луной".
После этого празднества несколько прозвучавших музыкальных произведений Козловского приобрели популярность, а торжественные полонезы с хором стали атрибутом официальных мероприятий. Звучал гимн и на полях сражений во время Отечественной войны 1812 года.
Исполнение неофициального гимна России несколько снизилось при восшествии на престол Павла Первого, который отрицательно относился к начинаниям своей матери.
Впоследствии гимн-полонез был заменен на известный всем "Боже, Царя храни", но его не перестали исполнять на различных торжественных церемониях вплоть до середины 19 века, актуализировав текст включением упоминаний про Наполеоновские войны и Польской кампании 1831 года. Он оставался неофициальным гимном русского дворянства до 1917 года.
"Гром победы, раздавайся!" неоднократно упоминается в литературе и публицистике Российской империи, Советского Союза и современной России. Отсылки к нему можно найти у Чайковского, Толстого, Пушкина, Пикуля и других известных композиторов и писателей.
