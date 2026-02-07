https://crimea.ria.ru/20260207/veselisya-khrabryy-ross---pervyy-neofitsialnyy-gimn-rossii-1152725612.html

"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России

РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T18:03

2026-02-07T18:03

2026-02-07T18:03

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Один из первых гимнов России, правда, неофициальный, был написан в конце 18 века и был непосредственно связан с Крымом. Его авторы – Гавриил Державин и Осип Козловский.Гимном это сочинение на мотив полонеза, правда, было неофициальным. Поводом для творчества отслужившего в армии и участвовавшего в Русско-Турецкой войне композитора и поэта, к тому времени ставшему кабинет-секретарем императрицы, стало взятие русскими войсками под командованием Суворова османской крепости Измаил.Козловский служил адъютантом князя Юрия Долгорукого, и именно в этой должности он познакомился с князем Потемкиным, который впоследствии приобрел титул Таврический – за достижения кампании. Именно Потемкин оценил музыкальную одаренность адъютанта и заказал ему гимн в честь российской самодержицы.Произведение впервые было исполнено 28 апреля 1791 года в Таврическом дворце на празднике в честь Екатерины Второй. На торжестве присутствовали три тысячи человек."Как скоро высочайшие посетители соизволили воссесть на приуготовленные места, то вдруг загремела голосовая и инструментальная музыка, из трехсот человек состоявшая. Торжественные гармонии разлились по пространству залы", - вспоминал Гавриил Державин.Полонез-гимн и вправду вышел торжественным: он не только прославлял саму императрицу, но и величие страны.После этого празднества несколько прозвучавших музыкальных произведений Козловского приобрели популярность, а торжественные полонезы с хором стали атрибутом официальных мероприятий. Звучал гимн и на полях сражений во время Отечественной войны 1812 года.Исполнение неофициального гимна России несколько снизилось при восшествии на престол Павла Первого, который отрицательно относился к начинаниям своей матери.Впоследствии гимн-полонез был заменен на известный всем "Боже, Царя храни", но его не перестали исполнять на различных торжественных церемониях вплоть до середины 19 века, актуализировав текст включением упоминаний про Наполеоновские войны и Польской кампании 1831 года. Он оставался неофициальным гимном русского дворянства до 1917 года."Гром победы, раздавайся!" неоднократно упоминается в литературе и публицистике Российской империи, Советского Союза и современной России. Отсылки к нему можно найти у Чайковского, Толстого, Пушкина, Пикуля и других известных композиторов и писателей.

