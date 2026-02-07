Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме - РИА Новости Крым, 07.02.2026
В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме
В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме - РИА Новости Крым, 07.02.2026
В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме
Пенсионерка погибла при атаке украинского дрона по частному дому в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T16:09
2026-02-07T16:09
запорожская область
атаки всу
евгений балицкий
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
обстрелы всу
новости
новости сво
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Пенсионерка погибла при атаке украинского дрона по частному дому в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, удар пришелся по селу Бурчак.Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы."Удары противника целенаправленно наносятся по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Атака, повлекшая гибель ни в чем не повинного человека – это тяжелое преступление", – подчеркнул Евгений Балицкий.Ранее в субботу украинские боевики вновь атаковали Белгород. На инфраструктурном объекте пострадали четыре сотрудника. Они получили баротравмы, помощь оказана, двое госпитализированы в горбольницу № 2, остальные отказались от госпитализации. Повреждены семь транспортных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорийПоднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье
запорожская область
новые регионы россии
запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, обстрелы всу, новости, новости сво, происшествия
В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме

В Запорожской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ по частному дому - губернатор

16:09 07.02.2026
 
© Пресс-служба РосгвардииУкраинский дрон в Запорожской области. Архивное фото
Украинский дрон в Запорожской области. Архивное фото
© Пресс-служба Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Пенсионерка погибла при атаке украинского дрона по частному дому в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его данным, удар пришелся по селу Бурчак.

"В результате атаки беспилотного летательного аппарата противника погибла женщина 1961 года рождения", – написал он в Telegram.

Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы.
"Удары противника целенаправленно наносятся по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Атака, повлекшая гибель ни в чем не повинного человека – это тяжелое преступление", – подчеркнул Евгений Балицкий.
Ранее в субботу украинские боевики вновь атаковали Белгород. На инфраструктурном объекте пострадали четыре сотрудника. Они получили баротравмы, помощь оказана, двое госпитализированы в горбольницу № 2, остальные отказались от госпитализации. Повреждены семь транспортных средств.
Запорожская областьАтаки ВСУЕвгений БалицкийБеспилотник (БПЛА, дрон)Новые регионы РоссииОбстрелы ВСУНовостиНовости СВОПроисшествия
 
