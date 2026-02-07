https://crimea.ria.ru/20260207/v-zaporozhskoy-oblasti-dron-vsu-ubil-pensionerku-v-sobstvennom-dome-1153027323.html

В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме

В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме - РИА Новости Крым, 07.02.2026

В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме

Пенсионерка погибла при атаке украинского дрона по частному дому в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T16:09

2026-02-07T16:09

2026-02-07T16:09

запорожская область

атаки всу

евгений балицкий

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

обстрелы всу

новости

новости сво

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140850149_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_d0f7df4d2fa4344f17b4e16025ec2dcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Пенсионерка погибла при атаке украинского дрона по частному дому в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, удар пришелся по селу Бурчак.Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы."Удары противника целенаправленно наносятся по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Атака, повлекшая гибель ни в чем не повинного человека – это тяжелое преступление", – подчеркнул Евгений Балицкий.Ранее в субботу украинские боевики вновь атаковали Белгород. На инфраструктурном объекте пострадали четыре сотрудника. Они получили баротравмы, помощь оказана, двое госпитализированы в горбольницу № 2, остальные отказались от госпитализации. Повреждены семь транспортных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорийПоднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, обстрелы всу, новости, новости сво, происшествия