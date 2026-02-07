https://crimea.ria.ru/20260207/v-ufe-muzhchina-napal-na-studentov-i-politseyskogo-v-obschezhitii-vuza-1153026727.html

В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза

В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза - РИА Новости Крым, 07.02.2026

В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза

В Уфе мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. Нападавшего задержали.

2026-02-07T15:30

2026-02-07T15:30

2026-02-07T15:35

происшествия

уфа

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Уфе мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. Нападавшего задержали. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Накануне сообщалось, что в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражуСтаршеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуНападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу

уфа

2026

Новости

