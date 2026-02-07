https://crimea.ria.ru/20260207/v-ufe-muzhchina-napal-na-studentov-i-politseyskogo-v-obschezhitii-vuza-1153026727.html
В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза - РИА Новости Крым, 07.02.2026
В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
В Уфе мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. Нападавшего задержали. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T15:30
2026-02-07T15:30
2026-02-07T15:35
происшествия
уфа
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025963_0:131:1620:1042_1920x0_80_0_0_8ed1a90c8bc9b7e7a9be0aa80fa8e716.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Уфе мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. Нападавшего задержали. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Накануне сообщалось, что в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражуСтаршеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуНападение на детей в школе Красноярска – все о ЧП к этому часу
уфа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025963_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a3d3a6b9b54b326fe11bbe7c3fb8045f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
В Уфе задержали напавшего на студентов и полицейского в общежитии вуза - МВД
15:30 07.02.2026 (обновлено: 15:35 07.02.2026)