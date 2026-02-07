https://crimea.ria.ru/20260207/v-ssha-anonsirovali-skoroe-mirnoe-soglashenie-po-ukraine-1153030781.html

В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине

В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине - РИА Новости Крым, 07.02.2026

В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине

Украинский конфликт близится к мирному завершению, убеждена конгрессвумен Анна Паулина Луна. Ее слова приводит РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T20:57

2026-02-07T20:57

2026-02-07T20:57

сша

конгресс сша

украина

политика

внешняя политика

в мире

новости

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110028/08/1100280827_0:145:3125:1902_1920x0_80_0_0_32031f4893a86969759d6ca4a027e80b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Украинский конфликт близится к мирному завершению, убеждена конгрессвумен Анна Паулина Луна. Ее слова приводит РИА Новости.Политик также отметила, что те члены конгресса, которые не поддерживают усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, "застряли в мышлении времен холодной войны".Ранее украинские СМИ со ссылкой на Владимира Зеленского писали, что после переговоров в Абу-Даби американская сторона выступила с предложением завершить военные действия на Украине до лета. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-ДабиПотеряют Киев и Одессу: что будет при отказе Украины принять сделку с РФРоссия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, конгресс сша, украина, политика, внешняя политика, в мире, новости, переговоры