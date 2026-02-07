Рейтинг@Mail.ru
В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине - РИА Новости Крым, 07.02.2026
В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине - РИА Новости Крым, 07.02.2026
В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
Украинский конфликт близится к мирному завершению, убеждена конгрессвумен Анна Паулина Луна. Ее слова приводит РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Украинский конфликт близится к мирному завершению, убеждена конгрессвумен Анна Паулина Луна. Ее слова приводит РИА Новости.Политик также отметила, что те члены конгресса, которые не поддерживают усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, "застряли в мышлении времен холодной войны".Ранее украинские СМИ со ссылкой на Владимира Зеленского писали, что после переговоров в Абу-Даби американская сторона выступила с предложением завершить военные действия на Украине до лета. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.
сша, конгресс сша, украина, политика, внешняя политика, в мире, новости, переговоры
В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Украинский конфликт близится к мирному завершению, убеждена конгрессвумен Анна Паулина Луна. Ее слова приводит РИА Новости.
"Сейчас, на мой взгляд, ситуация такова: Уиткофф показывает отличную работу, Кушнер — тоже. Мы, как мне кажется, очень близки к мирному соглашению", — отметила она в интервью изданию Punchbowl News.
Политик также отметила, что те члены конгресса, которые не поддерживают усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, "застряли в мышлении времен холодной войны".
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Владимира Зеленского писали, что после переговоров в Абу-Даби американская сторона выступила с предложением завершить военные действия на Украине до лета.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.
Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.
Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.
Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Потеряют Киев и Одессу: что будет при отказе Украины принять сделку с РФ
Россия не потерпит "торга людьми" в переговорном процессе
 
