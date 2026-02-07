https://crimea.ria.ru/20260207/v-pakistane-arestovali-organizatorov-terakta-v-mecheti-1153029880.html

В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети

В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети - РИА Новости Крым, 07.02.2026

В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети

Четыре организатора теракта в мечети в Исламабаде задержаны. Об этом сообщил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви. РИА Новости Крым, 07.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре организатора теракта в мечети в Исламабаде задержаны. Об этом сообщил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви.Ранее в службе безопасности сообщали, что при задержании посредников во время рейдов в Пешаваре и Новшере погиб полицейский, еще трое сотрудников службы безопасности получили ранения. В пятницу в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы произошел взрыв. По последним данным, погиб 31 человек, ранены не менее 169 граждан. Инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией президенту и премьер-министру Пакистана. Российский лидер также подтвердил готовность РФ к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении.* запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

