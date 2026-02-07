В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети
В Пакистане задержали четверых организаторов теракта в мечети
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре организатора теракта в мечети в Исламабаде задержаны. Об этом сообщил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви.
"После взрыва в Новшере и Пешаваре были проведены рейды, в ходе которых были задержаны четверо организаторов. Их вдохновитель также был пойман… Главный вдохновитель связан с ДАИШ* (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*") и находится у нас под стражей", - цитирует Накви РИА Новости.
Ранее в службе безопасности сообщали, что при задержании посредников во время рейдов в Пешаваре и Новшере погиб полицейский, еще трое сотрудников службы безопасности получили ранения.
В пятницу в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы произошел взрыв. По последним данным, погиб 31 человек, ранены не менее 169 граждан. Инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией президенту и премьер-министру Пакистана. Российский лидер также подтвердил готовность РФ к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении.
* запрещенная в России террористическая организация
