В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети - РИА Новости Крым, 07.02.2026
В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети
В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети - РИА Новости Крым, 07.02.2026
В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети
Четыре организатора теракта в мечети в Исламабаде задержаны. Об этом сообщил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви. РИА Новости Крым, 07.02.2026
пакистан
теракт
терроризм
происшествия
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре организатора теракта в мечети в Исламабаде задержаны. Об этом сообщил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви.Ранее в службе безопасности сообщали, что при задержании посредников во время рейдов в Пешаваре и Новшере погиб полицейский, еще трое сотрудников службы безопасности получили ранения. В пятницу в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы произошел взрыв. По последним данным, погиб 31 человек, ранены не менее 169 граждан. Инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией президенту и премьер-министру Пакистана. Российский лидер также подтвердил готовность РФ к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении.* запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети

В Пакистане задержали четверых организаторов теракта в мечети

19:57 07.02.2026
 
© AFP 2017 / Farooq NaeemПолиция в Пакистане. Архивное фото
Полиция в Пакистане. Архивное фото
© AFP 2017 / Farooq Naeem
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Четыре организатора теракта в мечети в Исламабаде задержаны. Об этом сообщил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви.

"После взрыва в Новшере и Пешаваре были проведены рейды, в ходе которых были задержаны четверо организаторов. Их вдохновитель также был пойман… Главный вдохновитель связан с ДАИШ* (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*") и находится у нас под стражей", - цитирует Накви РИА Новости.

Ранее в службе безопасности сообщали, что при задержании посредников во время рейдов в Пешаваре и Новшере погиб полицейский, еще трое сотрудников службы безопасности получили ранения.
В пятницу в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы произошел взрыв. По последним данным, погиб 31 человек, ранены не менее 169 граждан. Инцидент произошел во время двухдневного официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией президенту и премьер-министру Пакистана. Российский лидер также подтвердил готовность РФ к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении.

* запрещенная в России террористическая организация
