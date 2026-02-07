Рейтинг@Mail.ru
В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
https://crimea.ria.ru/20260207/v-krymu-razrabatyvayut-unikalnyy-protivoozhogovyy-krem-1152983447.html
В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем - РИА Новости Крым, 07.02.2026
В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
Крымские ученые разрабатывают уникальный противоожоговый крем и ряд других инновационных лекарственных препаратов, спрос на которые будет во всей России. Об... РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Крымские ученые разрабатывают уникальный противоожоговый крем и ряд других инновационных лекарственных препаратов, спрос на которые будет во всей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали вице-президент Крымской академии наук Александр Слепокуров и руководитель Медико-биологического отделения КАН, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Кубышкин.Он отметил, что препараты создаются на основе эндемических растений, произрастающих в достаточном количестве на полуострове. В частности, сейчас продолжается разработка биологических компонентов, обладающих антибактериальной активностью.По его мнению, эти препараты смогут быть очень востребованы в реабилитационных центрах Крыма и далеко за его пределами. Он подчеркнул, что масла, которые получают из местных эфиромасличных растений, уникальны и обладают "наивысшим уровнем" качества. При этом сырье можно использовать в разных отраслях."Эфирное масло, оно как нефть. По сути, это сырье, а из него можно получить и новые лекарственные препараты, и новую парфюмерию, и косметику, и новые продовольственные продукты. И целую цепочку новых производств можно создать на основе эфиромасличных растений", – резюмировал профессор.
https://crimea.ria.ru/20260205/pri-raneniyakh-i-ozhogakh-v-krymu-prezentovali-innovatsionnyy-bioprinter-1152989866.html
Новости
В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем

В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем на основе эфиромасличных растений

20:38 07.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Крымские ученые разрабатывают уникальный противоожоговый крем и ряд других инновационных лекарственных препаратов, спрос на которые будет во всей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали вице-президент Крымской академии наук Александр Слепокуров и руководитель Медико-биологического отделения КАН, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Кубышкин.
Он отметил, что препараты создаются на основе эндемических растений, произрастающих в достаточном количестве на полуострове. В частности, сейчас продолжается разработка биологических компонентов, обладающих антибактериальной активностью.

"С учетом того, что все больше и больше микроорганизмов становится устойчивыми к традиционным антибиотикам, это у нас одно из направлений поиска. И сейчас продолжаются разработки в плане создания противоожогового геля и ингалятора на основе крымских растений: капли в нос, спреи в нос", – заявил Кубышкин.

По его мнению, эти препараты смогут быть очень востребованы в реабилитационных центрах Крыма и далеко за его пределами. Он подчеркнул, что масла, которые получают из местных эфиромасличных растений, уникальны и обладают "наивысшим уровнем" качества. При этом сырье можно использовать в разных отраслях.
"Эфирное масло, оно как нефть. По сути, это сырье, а из него можно получить и новые лекарственные препараты, и новую парфюмерию, и косметику, и новые продовольственные продукты. И целую цепочку новых производств можно создать на основе эфиромасличных растений", – резюмировал профессор.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей России
Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма
От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
