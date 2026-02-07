В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем

https://crimea.ria.ru/20260207/v-krymu-razrabatyvayut-unikalnyy-protivoozhogovyy-krem-1152983447.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Крымские ученые разрабатывают уникальный противоожоговый крем и ряд других инновационных лекарственных препаратов, спрос на которые будет во всей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали вице-президент Крымской академии наук Александр Слепокуров и руководитель Медико-биологического отделения КАН, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Кубышкин.Он отметил, что препараты создаются на основе эндемических растений, произрастающих в достаточном количестве на полуострове. В частности, сейчас продолжается разработка биологических компонентов, обладающих антибактериальной активностью.По его мнению, эти препараты смогут быть очень востребованы в реабилитационных центрах Крыма и далеко за его пределами. Он подчеркнул, что масла, которые получают из местных эфиромасличных растений, уникальны и обладают "наивысшим уровнем" качества. При этом сырье можно использовать в разных отраслях."Эфирное масло, оно как нефть. По сути, это сырье, а из него можно получить и новые лекарственные препараты, и новую парфюмерию, и косметику, и новые продовольственные продукты. И целую цепочку новых производств можно создать на основе эфиромасличных растений", – резюмировал профессор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа жемчужина сельского хозяйства Крыма для всей РоссииЕдинственные в России плантации горной лаванды находятся в горах КрымаОт розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым.
Крымские ученые разрабатывают уникальный противоожоговый крем и ряд других инновационных лекарственных препаратов, спрос на которые будет во всей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали вице-президент Крымской академии наук Александр Слепокуров и руководитель Медико-биологического отделения КАН, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Кубышкин.
Он отметил, что препараты создаются на основе эндемических растений, произрастающих в достаточном количестве на полуострове. В частности, сейчас продолжается разработка биологических компонентов, обладающих антибактериальной активностью.
"С учетом того, что все больше и больше микроорганизмов становится устойчивыми к традиционным антибиотикам, это у нас одно из направлений поиска. И сейчас продолжаются разработки в плане создания противоожогового геля и ингалятора на основе крымских растений: капли в нос, спреи в нос", – заявил Кубышкин.
По его мнению, эти препараты смогут быть очень востребованы в реабилитационных центрах Крыма и далеко за его пределами. Он подчеркнул, что масла, которые получают из местных эфиромасличных растений, уникальны и обладают "наивысшим уровнем" качества. При этом сырье можно использовать в разных отраслях.
"Эфирное масло, оно как нефть. По сути, это сырье, а из него можно получить и новые лекарственные препараты, и новую парфюмерию, и косметику, и новые продовольственные продукты. И целую цепочку новых производств можно создать на основе эфиромасличных растений", – резюмировал профессор.
