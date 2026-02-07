https://crimea.ria.ru/20260207/v-krymu-dlya-otelerov-ustanovili-nulevuyu-stavku-nds-1152996252.html

В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС

В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Для туристической отрасли в Крыму установили нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Такой услугой могут воспользоваться предприниматели, сдающие жилье в аренду, а также владельцы гостиниц. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы России по Крыму.Нулевой ставкой могут воспользоваться владельцы объектов, которые были введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Есть условие: жилье для отдыха должно быть включено в реестр объектов туристской индустрии, напомнили в УФНС.Кроме того, нулевая ставка применяется для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые не включены в реестр объектов туристической деятельности."Плательщики, осуществляющие деятельность в туристической индустрии и применяющие специальные ставки по НДС 5% или 7%, не вправе использовать ставку по НДС 0%", – уточнили специалисты УФНС.Ранее председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова сообщила, что Госсовет Крыма принял на 2026 год поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условииО чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России

