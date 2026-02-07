Рейтинг@Mail.ru
В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/v-krymu-dlya-otelerov-ustanovili-nulevuyu-stavku-nds-1152996252.html
В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС - РИА Новости Крым, 07.02.2026
В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
Для туристической отрасли в Крыму установили нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Такой услугой могут воспользоваться предприниматели, сдающие... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T08:14
2026-02-07T08:14
федеральная налоговая служба (фнс)
крым
ндс
налоги
отели крыма
новости крыма
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Для туристической отрасли в Крыму установили нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Такой услугой могут воспользоваться предприниматели, сдающие жилье в аренду, а также владельцы гостиниц. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы России по Крыму.Нулевой ставкой могут воспользоваться владельцы объектов, которые были введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Есть условие: жилье для отдыха должно быть включено в реестр объектов туристской индустрии, напомнили в УФНС.Кроме того, нулевая ставка применяется для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые не включены в реестр объектов туристической деятельности."Плательщики, осуществляющие деятельность в туристической индустрии и применяющие специальные ставки по НДС 5% или 7%, не вправе использовать ставку по НДС 0%", – уточнили специалисты УФНС.Ранее председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова сообщила, что Госсовет Крыма принял на 2026 год поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условииО чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8223f6a7c9bc90d431030c2458b1ccfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная налоговая служба (фнс), крым, ндс, налоги, отели крыма, новости крыма, туризм в крыму
В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС

В Крыму для туристической отрасли установлена нулевая ставка НДС

08:14 07.02.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Для туристической отрасли в Крыму установили нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Такой услугой могут воспользоваться предприниматели, сдающие жилье в аренду, а также владельцы гостиниц. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы России по Крыму.

"В 2026 году организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в туристической сфере, имеют право применять налоговую ставку по НДС 0%", – сказано в сообщении.

Нулевой ставкой могут воспользоваться владельцы объектов, которые были введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Есть условие: жилье для отдыха должно быть включено в реестр объектов туристской индустрии, напомнили в УФНС.
"Для подтверждения нулевой ставки НДС необходимо подать в налоговую инспекцию вместе с декларацией документ (копию), подтверждающий ввод объекта туристской индустрии в эксплуатацию, и договор (копию) на оказание услуг по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объекта туристской индустрии", – рассказали в профильном ведомстве.
Кроме того, нулевая ставка применяется для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые не включены в реестр объектов туристической деятельности.
"Плательщики, осуществляющие деятельность в туристической индустрии и применяющие специальные ставки по НДС 5% или 7%, не вправе использовать ставку по НДС 0%", – уточнили специалисты УФНС.
Ранее председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова сообщила, что Госсовет Крыма принял на 2026 год поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
10 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условии
О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%
До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России
 
Федеральная налоговая служба (ФНС)КрымНДСНалогиОтели КрымаНовости КрымаТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражу
10:57Солнце не дотянуло до рекорда XXI века
10:21На жилищные сертификаты в РФ выделили больше 10 млрд рублей в 2026 году
10:01Аварийные отключения применены в большинстве регионов Украины
09:32"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий
09:27Движение через ж/д станцию Кочетовка-2 под Тамбовом восстановили
09:03Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
08:45Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике
08:14В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
07:50Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией - премьер
07:29ВСУ атаковали 13 областей России
07:11Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне
00:01Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
22:57Покушение на генерала Минобороны и рост доходов Крыма: главное за день
22:47В Италии началась церемония открытия зимней Олимпиады
22:37Крымчанин получил срок за поножовщину
22:25Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные к вечеру пятницы
22:13Ученые научились "отключать" гены рака
22:03Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
Лента новостейМолния