СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась надлежащего ремонта двух дорог в селе Новостепное. Об этом сказано в Telegram-канале надзорного ведомства.Отмечается, что на качество дорог пожаловались местные жители. По их данным, дорожное покрытие на улицах Садовой и Новосадовой в селе Новостепном имело выбоины и просадки. Кроме того, отсутствовали дорожные знаки и разметка.Тогда прокурор обратился в суд, чтобы обязать местные власти устранить нарушения. Требования надзорного ведомства удовлетворены.Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма организовала проверку после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет.
В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог

В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд обязала власти отремонтировать дороги

17:19 07.02.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Джанкойской районе Крыма по требованию прокуратуры привели в порядок дорогу
В Джанкойской районе Крыма по требованию прокуратуры привели в порядок дорогу
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась надлежащего ремонта двух дорог в селе Новостепное. Об этом сказано в Telegram-канале надзорного ведомства.
Отмечается, что на качество дорог пожаловались местные жители. По их данным, дорожное покрытие на улицах Садовой и Новосадовой в селе Новостепном имело выбоины и просадки. Кроме того, отсутствовали дорожные знаки и разметка.
"В целях устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес органа местного самоуправления внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены не в полном объеме", – сказано в сообщении.
Тогда прокурор обратился в суд, чтобы обязать местные власти устранить нарушения. Требования надзорного ведомства удовлетворены.
"Выявленные нарушения устранены, автомобильные дороги приведены в надлежащее состояние", – подчеркнули в республиканской прокуратуре.
Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма организовала проверку после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет.
