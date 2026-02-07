https://crimea.ria.ru/20260207/v-dzhankoyskom-rayone-kryma-prokuratura-cherez-sud-dobilas-remonta-dorog-1153028530.html
В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась надлежащего ремонта двух дорог в селе Новостепное. Об этом сказано в Telegram-канале надзорного ведомства.Отмечается, что на качество дорог пожаловались местные жители. По их данным, дорожное покрытие на улицах Садовой и Новосадовой в селе Новостепном имело выбоины и просадки. Кроме того, отсутствовали дорожные знаки и разметка.Тогда прокурор обратился в суд, чтобы обязать местные власти устранить нарушения. Требования надзорного ведомства удовлетворены.Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма организовала проверку после сообщения о частичном обрушении подпорной стены на дороге в районе поселка Новый Свет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороге из Судака в Новый Свет после обвала ввели реверсивное движениеПод Алуштой разрушается арочный мостВ Симферополе и пригороде отремонтируют дороги
