Ушел из жизни "экранный" Сталин Игорь Гузун

В возрасте 65 лет ушел из жизни актер Игорь Гузун, который неоднократно исполнял в кинопроектах роль лидера СССР в 1924-1953 годах Иосифа Сталина. Об этом пишет РИА Новости Крым, 07.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В возрасте 65 лет ушел из жизни актер Игорь Гузун, который неоднократно исполнял в кинопроектах роль лидера СССР в 1924-1953 годах Иосифа Сталина. Об этом пишет РИА Новости."Гузун Игорь Георгиевич. 30 мая 1960 - 6 февраля 2026", - ссылается агентство на карточку артиста на портале "Кинотеатр.ру".Игорь Гузун родился 30 мая 1960 года в Молдавской ССР. Он был актером, режиссером, художником-постановщиком, продюсером, режиссером трюковых и батальных сцен, ассистентом режиссера. Артист сыграл более 80 ролей в 83 проектах, а также восемь раз исполнял роль Сталина в таких картинах, как "Дипломатическая ситуация", "Дом образцового содержания", "Приключения мага" а также в документальном проекте "Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

