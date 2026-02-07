Рейтинг@Mail.ru
Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/umer-praprapravnuk-pushkina-vyacheslav-gutsko-1153031282.html
Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
В Москве ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко - прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщили в Государственном музее Пушкина. РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T20:09
2026-02-07T20:09
утраты
александр пушкин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153031161_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_91fc722f2fdb1cd270662a54f0db990c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Москве ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко - прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщили в Государственном музее Пушкина.Отмечается, что Гуцко был праправнуком Александра Александровича Пушкина – старшего сына великого русского поэта.Он больше 50 лет проработал на заводе им. Лихачева и многие годы оставался преданным другом музея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153031161_0:0:599:450_1920x0_80_0_0_41e0a315475c5ab1ec353841632c7e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, александр пушкин, общество
Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

Ушел из жизни прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

20:09 07.02.2026
 
© Государственный музей А. С. ПушкинаПрапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
Прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
© Государственный музей А. С. Пушкина
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Москве ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко - прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщили в Государственном музее Пушкина.
"Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января – в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка", - сказано в опубликованном в субботу сообщении музея в Telegram.
Отмечается, что Гуцко был праправнуком Александра Александровича Пушкина – старшего сына великого русского поэта.
Он больше 50 лет проработал на заводе им. Лихачева и многие годы оставался преданным другом музея.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УтратыАлександр ПушкинОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
20:57ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
20:57В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
20:38В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
20:09Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
19:57В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети
19:39"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами
19:14При нападении на общежитие в Уфе ранены четыре студента из Индии
18:53Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов
18:27Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву
18:03"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
17:48Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх
17:31Ушел из жизни "экранный" Сталин Игорь Гузун
17:19В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог
16:41Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму
16:12Нападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей
16:09В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме
15:50Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение
15:30В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
15:14На Украине отключили генерацию всех АЭС
Лента новостейМолния