Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
В Москве ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко - прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщили в Государственном музее Пушкина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Москве ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко - прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщили в Государственном музее Пушкина.Отмечается, что Гуцко был праправнуком Александра Александровича Пушкина – старшего сына великого русского поэта.Он больше 50 лет проработал на заводе им. Лихачева и многие годы оставался преданным другом музея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
