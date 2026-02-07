Рейтинг@Mail.ru
Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов
В Харькове мужчина в попытке защититься от уличной мобилизации ударил ножом двух сотрудников военкомата. Об инциденте сообщает региональная полиция. РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Харькове мужчина в попытке защититься от уличной мобилизации ударил ножом двух сотрудников военкомата. Об инциденте сообщает региональная полиция.Задержанному мужчине предъявлены обвинения в угрозе или насилии в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг. На данный момент решается вопрос о его аресте.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.
украина, харьков, мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), в мире, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов

В Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации

18:53 07.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Харькове мужчина в попытке защититься от уличной мобилизации ударил ножом двух сотрудников военкомата. Об инциденте сообщает региональная полиция.
"В Салтовском районе Харькова при проведении мобилизационных мероприятий мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а впоследствии достал нож и ранил двух сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) … Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении полиции.
Задержанному мужчине предъявлены обвинения в угрозе или насилии в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг. На данный момент решается вопрос о его аресте.
Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.
В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.
