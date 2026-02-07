https://crimea.ria.ru/20260207/ulichnaya-mobilizatsiya-na-ukraine-v-kharkove-muzhchina-izrezal-voenkomov-1153029615.html

Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов

Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов - РИА Новости Крым, 07.02.2026

Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов

В Харькове мужчина в попытке защититься от уличной мобилизации ударил ножом двух сотрудников военкомата. Об инциденте сообщает региональная полиция. РИА Новости Крым, 07.02.2026

2026-02-07T18:53

2026-02-07T18:53

2026-02-07T18:53

украина

харьков

мобилизация на украине

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

в мире

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111167/76/1111677691_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_822d4e2dff5f02885efeb6af30125557.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Харькове мужчина в попытке защититься от уличной мобилизации ударил ножом двух сотрудников военкомата. Об инциденте сообщает региональная полиция.Задержанному мужчине предъявлены обвинения в угрозе или насилии в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг. На данный момент решается вопрос о его аресте.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемыЧисло дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 годаУкраину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет

https://crimea.ria.ru/20260207/lyudi-izmotany-na-ukraine-sdelali-zayavlenie-ob-ustupkakh-territoriy-1153019961.html

украина

харьков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, харьков, мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), в мире, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости