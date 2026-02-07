Удар ракетами "Нептун" и HIMARS – Брянская область без тепла и света

https://crimea.ria.ru/20260207/udar-raketami-neptun-i-himars-bryanskaya-oblast-bez-tepla-i-sveta-1153032776.html

Два человека ранены при ракетной атаке ВСУ по Брянской области. Регион частично остался без отопления и света. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 07.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Два человека ранены при ракетной атаке ВСУ по Брянской области. Регион частично остался без отопления и света. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Богомаз отметил, что пострадавшие мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.Кроме того, при ракетном ударе повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь.На местах работают оперативные и экстренные службы. Аварийные бригады восстанавливают энергоснабжение.В субботу ВСУ также дважды нанесли ракетный удар по Белгороду. Днем при атаке был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. Вечером пострадала критическая энергоинфраструктура. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

