Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу

В субботу погоду в Крыму определит Балканский циклон. Будет тепло, но дождливо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму определит Балканский циклон. Будет тепло, но дождливо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +11...13.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер ночью южный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +4...6, днем потеплеет до +13. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...6, а днем воздух прогреется от +8 до +10 градусов.

