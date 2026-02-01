https://crimea.ria.ru/20260207/teplo-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-krymu-v-subbotu-1152996622.html
Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу
Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму определит Балканский циклон. Будет тепло, но дождливо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T00:01
2026-02-07T00:01
2026-02-07T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
евпатория
феодосия
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142025806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4021e6ff2cdd8fe8abc6ded9ff2ee1c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму определит Балканский циклон. Будет тепло, но дождливо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +11...13.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер ночью южный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +4...6, днем потеплеет до +13. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...6, а днем воздух прогреется от +8 до +10 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
евпатория
феодосия
ялта
алушта
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142025806_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58c98d6a85a6aede4813e07790900c60.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, евпатория, феодосия, ялта, алушта, судак, новости крыма
Тепло и дожди ожидаются в Крыму в субботу
В Крыму в субботу будет тепло и дождливо
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму определит Балканский циклон. Будет тепло, но дождливо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…6; днем +8…13", - рассказали синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +11...13.
В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер ночью южный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +4...6, днем потеплеет до +13. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...6, а днем воздух прогреется от +8 до +10 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.