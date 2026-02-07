Рейтинг@Mail.ru
"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/tenevoy-mer-kieva-vladimir-klichko-razotkrovennichalsya-s-prankerami-1153030130.html
"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами
"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами - РИА Новости Крым, 07.02.2026
"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили брату мэра Киева, боксеру Владимиру Кличко. Он рассказал им про коррупцию в... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T19:39
2026-02-07T19:39
украина
пранк
вован и лексус
владимир кличко
виталий кличко
в мире
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110577/49/1105774908_0:2:601:340_1920x0_80_0_0_15ab78f2068dde7becdd06a5541f7b07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили брату мэра Киева, боксеру Владимиру Кличко. Он рассказал им про коррупцию в административном и военном аппарате Украины и раскол правящей верхушки. Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале.Владимир признался, что иногда подменяет своего брата в роли мэра Киева во время различных официальных встреч с другими мэрами и чиновниками. Он также отметил, что Владимира Зеленского "очень беспокоит", что главой украинской столицы является Виталий Кличко.Как пишет РИА Новости со ссылкой на публикации немецких СМИ, не умолчал боксер и о коррупции и расколе в правящей верхушки Украины. "Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол СШАНаглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдумеУкраина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110577/49/1105774908_41:0:494:340_1920x0_80_0_0_1215dff05d8bf099a35c9fb2832c7bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, пранк, вован и лексус, владимир кличко, виталий кличко, в мире, новости, политика
"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами

Иногда я пытаюсь заменить своего брата в роли мэра Киева – Владимир Кличко

19:39 07.02.2026
 
© © AFP 2016/ Jewel SamadУкраинский боксер Владимир Кличко
Украинский боксер Владимир Кличко
© © AFP 2016/ Jewel Samad
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили брату мэра Киева, боксеру Владимиру Кличко. Он рассказал им про коррупцию в административном и военном аппарате Украины и раскол правящей верхушки. Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале.
Владимир признался, что иногда подменяет своего брата в роли мэра Киева во время различных официальных встреч с другими мэрами и чиновниками. Он также отметил, что Владимира Зеленского "очень беспокоит", что главой украинской столицы является Виталий Кличко.

"Это очень беспокоит Зеленского. Можете поверить в то, что президент и мэр разговаривали только один раз за последние четыре года? Я не политик, но иногда я пытаюсь заменить своего брата. Я не могу подписывать официальные документы, но я могу заниматься лоббированием", - поделился боксер с пранкерами.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на публикации немецких СМИ, не умолчал боксер и о коррупции и расколе в правящей верхушки Украины.
"Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время", – сказано в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол США
Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
 
УкраинаПранкВован и ЛексусВладимир КличкоВиталий КличкоВ миреНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
20:57ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
20:57В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
20:38В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
20:09Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
19:57В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети
19:39"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами
19:14При нападении на общежитие в Уфе ранены четыре студента из Индии
18:53Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов
18:27Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву
18:03"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
17:48Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх
17:31Ушел из жизни "экранный" Сталин Игорь Гузун
17:19В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог
16:41Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму
16:12Нападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей
16:09В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме
15:50Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение
15:30В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
15:14На Украине отключили генерацию всех АЭС
Лента новостейМолния