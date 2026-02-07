https://crimea.ria.ru/20260207/tenevoy-mer-kieva-vladimir-klichko-razotkrovennichalsya-s-prankerami-1153030130.html

"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили брату мэра Киева, боксеру Владимиру Кличко. Он рассказал им про коррупцию в административном и военном аппарате Украины и раскол правящей верхушки. Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале.Владимир признался, что иногда подменяет своего брата в роли мэра Киева во время различных официальных встреч с другими мэрами и чиновниками. Он также отметил, что Владимира Зеленского "очень беспокоит", что главой украинской столицы является Виталий Кличко.Как пишет РИА Новости со ссылкой на публикации немецких СМИ, не умолчал боксер и о коррупции и расколе в правящей верхушки Украины. "Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол СШАНаглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдумеУкраина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле

