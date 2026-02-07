Рейтинг@Mail.ru
Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте
Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте
Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об особой угрозе в зоне СВО для украинских военных и рассказал о "зоне смерти" на фронте. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T13:05
2026-02-07T13:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об особой угрозе в зоне СВО для украинских военных и рассказал о "зоне смерти" на фронте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание. При этом в статье со ссылкой на главкома ВСУ сообщается, что к сегодняшнему дню для военнослужащих существенно возросла угроза со стороны России.По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом ВС России освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте

Главком ВСУ Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте

13:05 07.02.2026
 
Главком ВСУ Александр Сырский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об особой угрозе в зоне СВО для украинских военных и рассказал о "зоне смерти" на фронте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание.
"Опасность для украинских солдат на передовой возросла с начала конфликта", — отмечается в публикации.
При этом в статье со ссылкой на главкома ВСУ сообщается, что к сегодняшнему дню для военнослужащих существенно возросла угроза со стороны России.
"Главнокомандующий Украины Александр Сырский указал на растущую зону опасности для солдат на передовой. Солдаты на передовой сегодня находятся в большей опасности, чем в начале войны. Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину", — говорится в материале.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом ВС России освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.
