https://crimea.ria.ru/20260207/syrskiy-rasskazal-o-zone-smerti-i-pozhalovalsya-na-situatsiyu-na-fronte-1153024952.html
Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте
Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об особой угрозе в зоне СВО для украинских военных и рассказал о "зоне смерти" на фронте. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T13:05
2026-02-07T13:05
2026-02-07T13:05
александр сырский
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143406655_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1960fa9d0cd70d334fd951cbde2ae0d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об особой угрозе в зоне СВО для украинских военных и рассказал о "зоне смерти" на фронте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание. При этом в статье со ссылкой на главкома ВСУ сообщается, что к сегодняшнему дню для военнослужащих существенно возросла угроза со стороны России.По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом ВС России освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260207/vs-rf-ustanovili-kontrol-nad-chugunovkoy-v-kharkovskoy-oblasti-1153024039.html
https://crimea.ria.ru/20260207/ssha-khotyat-zavershit-ukrainskiy-konflikt-do-leta--zelenskiy-1153024758.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143406655_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a222da9743e5bbeef238a7d3991c7605.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр сырский, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, россия
Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте
Главком ВСУ Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте