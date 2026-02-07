Рейтинг@Mail.ru
Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260207/svet-est-dva-chasa-v-den--na-ukraine-sdelali-tyazheloe-zayavlenie-1153032588.html
Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление
Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление - РИА Новости Крым, 07.02.2026
Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление
Энергосистема на Украине работает с максимальными ограничениями. В стране повреждены две ТЭС и ключевые высоковольтные подстанции, остановлена генерация атомных РИА Новости Крым, 07.02.2026
2026-02-07T21:55
2026-02-07T21:55
украина
энергосистема украины
в мире
дтэк
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153016353_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_5f2bbc560cd7acb04535bcf424e39c1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Энергосистема на Украине работает с максимальными ограничениями. В стране повреждены две ТЭС и ключевые высоковольтные подстанции, остановлена генерация атомных станций. Об этом в субботу сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.В субботу "Укрэнерго" сообщило об остановке генерации всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории страны после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности.Утром стало известно о серьезных повреждениях энергосистемы в восьми областях. Проблемы с электроэнергией фиксировали в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении УкраиныВ Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧСЭкс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
https://crimea.ria.ru/20251208/ukrainu-zhdet-samaya-tyazhelaya-zima-kak-eto-povliyaet-na-khod-svo-1151483072.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153016353_0:0:934:700_1920x0_80_0_0_48abc0ff77472054ed9d80bff107e570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, энергосистема украины, в мире, дтэк, новости сво, новости
Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление

Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии - ДТЭК

21:55 07.02.2026
 
© Фото с Telegram_канала Виталия КличкоДарницкая ТЭЦ в Киеве
Дарницкая ТЭЦ в Киеве
© Фото с Telegram_канала Виталия Кличко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Энергосистема на Украине работает с максимальными ограничениями. В стране повреждены две ТЭС и ключевые высоковольтные подстанции, остановлена генерация атомных станций. Об этом в субботу сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

"Украина потеряла большую часть доступной электроэнергии. Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве. Свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале корпорации.

В субботу "Укрэнерго" сообщило об остановке генерации всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории страны после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности.
Утром стало известно о серьезных повреждениях энергосистемы в восьми областях. Проблемы с электроэнергией фиксировали в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской областях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении Украины
В Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС
Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
Люди заряжают свои телефоны в одной из обогреваемых палаток. Украина - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
8 декабря 2025, 13:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО
 
УкраинаЭнергосистема УкраиныВ миреДТЭКНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:13Нападение на общежитие в Уфе и отключение всех АЭС на Украине – главное
22:05Удар ракетами "Нептун" и HIMARS – Брянская область без тепла и света
21:55Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление
21:42Миллион просто хорошим людям: Симоньян учредила премию имени Кеосаяна
21:36Аттракцион с людьми рухнул в Индии – есть жертвы
21:13Доверие и право на ошибки: психотерапевт дала рекомендации родителям
20:57ВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
20:57В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
20:38В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
20:09Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
19:57В Пакистане арестовали организаторов теракта в мечети
19:39"Теневой мэр Киева": Владимир Кличко разоткровенничался с пранкерами
19:14При нападении на общежитие в Уфе ранены четыре студента из Индии
18:53Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов
18:27Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву
18:03"Веселися, храбрый Росс!" - первый неофициальный гимн России
17:48Российскому фигуристу запретили выступать под музыку на Олимпийских играх
17:31Ушел из жизни "экранный" Сталин Игорь Гузун
17:19В Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог
16:41Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в Крыму
Лента новостейМолния