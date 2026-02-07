https://crimea.ria.ru/20260207/svet-est-dva-chasa-v-den--na-ukraine-sdelali-tyazheloe-zayavlenie-1153032588.html
Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление
Энергосистема на Украине работает с максимальными ограничениями. В стране повреждены две ТЭС и ключевые высоковольтные подстанции, остановлена генерация атомных РИА Новости Крым, 07.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Энергосистема на Украине работает с максимальными ограничениями. В стране повреждены две ТЭС и ключевые высоковольтные подстанции, остановлена генерация атомных станций. Об этом в субботу сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.В субботу "Укрэнерго" сообщило об остановке генерации всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории страны после массированного удара по высоковольтным подстанциям, которые питали энергоблоки. В связи с этим в энергосистеме страны существенно вырос дефицит мощности.Утром стало известно о серьезных повреждениях энергосистемы в восьми областях. Проблемы с электроэнергией фиксировали в Киеве, Винницкой, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о совести и терпении России в отношении УкраиныВ Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧСЭкс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
https://crimea.ria.ru/20251208/ukrainu-zhdet-samaya-tyazhelaya-zima-kak-eto-povliyaet-na-khod-svo-1151483072.html
Свет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление
Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии - ДТЭК